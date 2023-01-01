Samsun'da akaryakıt istasyonundaki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, kısa sürede diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Paniğe yol açan yangında, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.