Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Petrosyan: Paşinyan’ı sürgüne gönderelim

Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafında, sorumlu olarak görülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için şimdi de sürgün çağrısı yapıldı.

"Sandıklar birer gerilim noktasına dönüşecek"

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda, mevcut hükümetin idari kaynakları kullanmaktan kaçınmayacağı, bunun sonucunda sandık başlarının birer gerilim noktasına dönüşeceği iddiasında bulundu.

"İstifa etmeli ve geçici de olsa sürgüne gönderilmeli"

Petrosyan, “Ülkenin en ‘rezil’ seçimlerinden birine şahit olmaması için, Paşinyan derhal istifa ederek geçici de olsa sürgüne gönderilmeli. Başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan kişiye verilmeli” dedi.

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