Dünya Ermenistanın eski Cumhurbaşkanı Petrosyan Paşinyanı sürgüne gönderelim
ASYA

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Petrosyan: Paşinyan’ı sürgüne gönderelim

Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi sonrası suların durulmadığı Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan’a tepkiler sürüyor. Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Paşinyan’ın istifa etmesinin ve yurt dışına sürgüne gönderilmesinin, ülkenin çıkarına olacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafında, sorumlu olarak görülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için şimdi de sürgün çağrısı yapıldı.

"Sandıklar birer gerilim noktasına dönüşecek"

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda, mevcut hükümetin idari kaynakları kullanmaktan kaçınmayacağı, bunun sonucunda sandık başlarının birer gerilim noktasına dönüşeceği iddiasında bulundu.

"İstifa etmeli ve geçici de olsa sürgüne gönderilmeli"

Petrosyan, “Ülkenin en ‘rezil’ seçimlerinden birine şahit olmaması için, Paşinyan derhal istifa ederek geçici de olsa sürgüne gönderilmeli. Başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan kişiye verilmeli” dedi.

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Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.


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