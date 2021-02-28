Dünya Paşinyandan Ermenistan Cumhurbaşkanına Darbecilerle birlikte hareket ediyorsun
ASYA

Paşinyan'dan Ermenistan Cumhurbaşkanına: Darbecilerle birlikte hareket ediyorsun

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almayı reddeden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı. Paşinyan, 1 Mart akşamı hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini açıklayarak, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Dağlık Karabağ savaşındaki hezimetin ardından suların durulmadığı Ermenistan'da, hafta içi ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesiyle büyük bir kriz patlak vermişti.

Bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başbakan Paşinyan da karşı hamle olarak Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Hem Paşinyan destekçilerinin hem de muhaliflerin sokağa indiği ülkede, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Paşinyan'ın talebini reddetti ve Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalamadı.

Anlaşılmaz ve dayanıksız bir karar

Paşinyan, bu karar sonrası Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçladı. Ermenistan Cumhurbaşkanının aldığı kararın anlaşılmaz ve dayanaksız olduğunu, yasal zemini bulunmadığını söyledi.

Tüm destekçilerini mitinge davet etti

Paşinyan, yarın akşam 18.30’da hükümet binası önünde büyük bir miting düzenleyeceğini söyleyerek, tüm destekçilerini mitinge davet etti.

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Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.
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