Ermenistan'da Paşinyan'ın çağrısına karşı meşaleli protesto

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan askeri darbe girişimine karşı destekçilerine dün toplanma çağrısı yaptı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etti.
MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER
Darbeye karşı toplanma çağrısının ardından Erivan'da dün akşam Paşinyan karşıtları bir araya geldi. Muhalifler ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemcilerle birlikte yürüyen güvenlik güçleri, göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.
NE OLMUŞTU?
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanlığı’ndan başlayan gerilim sürüyor.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.
Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın ilgili kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.
Başbakan Nikol Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmamasını eleştirerek, bu yöndeki kararın dayanaksız olduğunu açıklamıştı.