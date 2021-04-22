Ermenistan'ın Karabağ'daki savaş suçları için araştırma komisyonu

Ermenistan'ın Karabağ işgalindeki savaş suçlarını araştırmak amacıyla "Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu" kuruldu.

30 ülkeden çok sayıda isim komisyonda

Komisyonda, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeden eski büyükelçiler, üniversite rektörleri, akademisyenler, subaylar, tarihçiler, hukukçular, araştırmacı-yazarlar, gazeteciler, savaş muhabirleri, sosyologlar, psikologlar, raportörler ve stratejik danışmanlar yer alıyor. Komisyon, bu yönüyle bölge halkı, uluslararası ilişkiler ve dünya kamuoyu açısından önem arz ediyor.

Adı 'Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu'

Yakın tarihte meydana gelen Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenilerin, Azerbaycanlılara yaptığı mezalim ve katliamları araştırmak için kurulan komisyonun adı "Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu" olarak belirlendi.

Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşim yeri.

Hangi ülkelerden katılımlar oldu?

Komisyon için Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra ABD, Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Portekiz, Moritanya, İspanya, Maldivler, Slovenya, KKTC, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Ülkeleri, Ürdün, Bahreyn, İran, Irak, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Kamerun, Fildişi Sahili, Nijer, Nijerya gibi ülkelerden de katılımlar oldu.

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Komisyonda yer alacak isimler belirlendi

Komisyon Başkanlığına Salih Kurt seçilirken, Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan, Onur Üyesi Güldal Akşit, Başkan Yardımcısı ve Hukuk Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Komisyon Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. İlham Rahimov, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Namık Ak, Asif Memmedov ve Abdurrahman Arıcı, Medya Kurulu Başkanı ise Müslüm Aktürk oldu.

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