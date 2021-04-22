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Dünya Ermenistanın Karabağdaki savaş suçları için araştırma komisyonu
ASYA

Ermenistan'ın Karabağ'daki savaş suçları için araştırma komisyonu

Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeden STK temsilcisi, eski büyükelçi, gazeteci ve akademisyenlerin girişimiyle "Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu" kuruldu. Komisyon, Karabağ savaşında Ermenistan'ın, Azerbaycanlılara uyguladığı zulümleri gün yüzüne çıkararak, kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Ermenistanın Karabağdaki savaş suçları için araştırma komisyonu
Ermenistan, Karabağ Savaşı boyunca sivil yerleşim yerlerini hedef almıştı.

Ermenistan'ın Karabağ işgalindeki savaş suçlarını araştırmak amacıyla "Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu" kuruldu.

30 ülkeden çok sayıda isim komisyonda

Komisyonda, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere yaklaşık 30 ülkeden eski büyükelçiler, üniversite rektörleri, akademisyenler, subaylar, tarihçiler, hukukçular, araştırmacı-yazarlar, gazeteciler, savaş muhabirleri, sosyologlar, psikologlar, raportörler ve stratejik danışmanlar yer alıyor. Komisyon, bu yönüyle bölge halkı, uluslararası ilişkiler ve dünya kamuoyu açısından önem arz ediyor.

Adı 'Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu'

Yakın tarihte meydana gelen Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenilerin, Azerbaycanlılara yaptığı mezalim ve katliamları araştırmak için kurulan komisyonun adı "Karabağ Savaş Suçlarını Araştırma Komisyonu" olarak belirlendi.

Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşim yeri.
Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşim yeri.

Hangi ülkelerden katılımlar oldu?

Komisyon için Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra ABD, Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Portekiz, Moritanya, İspanya, Maldivler, Slovenya, KKTC, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Ülkeleri, Ürdün, Bahreyn, İran, Irak, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Kamerun, Fildişi Sahili, Nijer, Nijerya gibi ülkelerden de katılımlar oldu.

Komisyonda yer alacak isimler belirlendi

Komisyon Başkanlığına Salih Kurt seçilirken, Başkan Vekili ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Altan, Onur Üyesi Güldal Akşit, Başkan Yardımcısı ve Hukuk Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Komisyon Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. İlham Rahimov, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Namık Ak, Asif Memmedov ve Abdurrahman Arıcı, Medya Kurulu Başkanı ise Müslüm Aktürk oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Ermenistan'ın, Karabağ'daki sivilleri hedef saldırılarının görüntülerini paylaştı. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği belirtilen paylaşımda, ''Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!'' ifadeleri kullanıldı.
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