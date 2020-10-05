Cepheden kaçıyor sivilleri vuruyor

Ermenistan, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi. 1 sivil daha hayatını kaybetti. Ermenistan savaş başladığından bu yana 22 sivili katletti, saldırılarda 74 sivil de yaralandı.

Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a karşı verdiği büyük kayıplar sonrası cepheyi bırakıp kaçtı. Aldığı büyük hezimet sonrası tüm dünyada alay konusu olan Ermenistan ordusu, sivil yerleşimleri hedef almaya başladı. Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’daki Gence şehrine yönelik saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’daki Gence şehrinde sivillere yönelik saldırısı kınandı.

OYNAT 00:23 Ermenistan ordusu sivil yerleşim yeri olan tarihi Gence şehrini vurdu Azerbaycan'ın, tarihi Gence şehri Ermenistan ordusu tarafından füzelerle vuruldu. Sivil yerleşim yeri Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve cephe hattından 60 km uzakta. BiP'te paylaş

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ÇOCUKLARIN ÜZERİNE FÜZE YAĞDI

Açıklamada, “Ermeni askeri grupların Gence’ye saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ermenistan’ın sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları neticesinde bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi. Söz konusu sivil kayıplarına ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan’a “Karabağ’da işgal ettiği bölgelerden derhal çekilme” çağrısı yapıldı.

Yerleşim yerlerine isabet eden füzeler büyük hasara yol açtı.

ERMENİSTAN’A AÇIK UYARI

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, “Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA Stratejik tepeler alındı

10 BİN TOP MERMİSİ ATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan yönetiminin liderlerinin Azerbaycan’a karşı savaş suçu işlediğini vurgulayan Haciyev, “Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin ’Smerch’ ve ‘Tochka-U’ füze sistemleriyle Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralanan sivil vatandaşlar var. Son günlerde Azerbaycan’ın şehir ve köylerine 10 binden fazla top mermi düştü” dedi. Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Haciyev, ”Ermenistan terörist bir devlettir. Azerbaycan bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

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HAVADAN ASKER İNİYOR ZANNETTİK

Roketin düştüğü bölge güvenlik çemberine alınırken, siviller büyük panik yaşadı. Dün sabah saatlerinde büyük bir patlama sesi geldiğini belirten Alesger İskenderov, “Yukarıdan roket attılar. Havaya baktığımda paraşütle bir cisim geldiğini gördüm. İlk önce asker sandım ama sonra bunun asker değil büyük bir roket olduğunu gördüm. Daha sonra patlama oldu. Ermeniler provokasyonlarına devam ediyor. Bizi haklı davamızdan yıldırmak için, sivil halkı hedef alıyor. Burada sadece sivil halk yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırı emrini ben verdim

Arayik Harutyunyan

İşgalci Ermenistan’ın sözde Dağlık Karabağ’ın lideri Arayik Harutyunyan, sivil bölgelere saldırı emrini kendisinin verdiğini söyledi. Harutyunyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada “Emrim üzerine savunma ordusu Gence kentindeki askeri tesisleri etkisizleştirmek için Gence Havalimanı’na saldırı düzenledi” dedi. Harutyunyan, sivillerin hayatını kaybetmesinin önüne geçmek için bu saldırıdan sonra bombardımanı durdurma emri verdiğini söyledi. Azerbaycan’ı tehdit eden Harutyunyan, “Düşman bundan gerekli dersleri almazsa güçlü ve orantılı saldırılara devam edeceğiz. Azerbaycan geç olmadan durmalı” dedi.

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Türkiye’den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine yönelik saldırılarının Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan'ın, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgali nedeniyle çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırdığı belirtildi.

Misket bombası attılar

Ermenistan’ın savaş suçu işlediğini dile getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Yerleşimlerin Ermenistan tarafından sistematik olarak bombalanması, bu planın önceden hazırlandığını ve Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin savaş ve ateş eğitim programına dahil edildiğini gösteriyor. Ermenistan’ın bu eylemleri, Azerbaycan’a karşı 30 yıldan fazla süren saldırı ve askeri işgal politikasının bir parçasıdır. Bu amaçla Ermeni Silahlı Kuvvetleri uluslararası sözleşmelerle yasaklanan misket bombaları kullanmaktadır. Bölgede kalıcı barışı sağlamak için, Ermeni askerlerinin BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesi gerekiyor” dedi.

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MSB: Paralı askerleri çek bölgeyi terket

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan›ın saldırılarını kınadı. Bakanlığın yaptığı bilgilendirme toplantısında, Ermenistan›ın derhal saldırılarını durdurması, yurtdışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terketmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG›li teröristler, derhal bölgeyi terketmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Ermenistan›ın kendisine karşı Türk uçakları ile İHA ve SİHA›larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim, bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya göstermiştir. Tüm imkanlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.