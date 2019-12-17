Dünya Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor 22 kişi yaşamını yitirdi
ORTADOĞU

Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor: 22 kişi yaşamını yitirdi

Rejim güçleri öğle saatlerinden itibaren Bidama beldesi ile Maasaran köyü, Maar Şemşe, Maar Şimarin, Kenayes, Tel Mennis, Deyr Şarki, Maar Şurin, Gadefe köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda 22 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Esed, hava saldırıları İdlib'i vurmaya devam ediyor.
Esed, hava saldırıları İdlib'i vurmaya devam ediyor.

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 22 sivil yaşamını yitirdi.

  • İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, toplam 22 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

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Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıların ardından çok sayıda sivil evlerini terk ederek, nispeten güvenli olan Türkiye sınır hattına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine doğru göç etmeye başladı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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