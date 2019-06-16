Dünya İdlib seferberliği
ORTADOĞU

İdlib seferberliği

Halep, Dera, Humus, Lazkiye, İdlib, Şam, Rakka ve Deyrizor halkı, ‘son kale’nin çiğnenmemesi için muhaliflere yönelik yardım kampanyasına koşuyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan kişiler, Suriye’de vahşetin artık bitmesi gerektiğini belirterek rejime ‘Katliama son ver’ çağrısı yaptı
Ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan kişiler, Suriye’de vahşetin artık bitmesi gerektiğini belirterek rejime ‘Katliama son ver’ çağrısı yaptı

Suriye’de 8 yıldır devam eden savaşın en şiddetli çatışmalarına sahne olan İdlib için muhalif bölgelerde genel seferberlik ilan edildi. Fırat Kalkanı, Afrin, İdlib merkez ve kırsalı ile birlikte Lazkiye, Hama ve Halep kırsalında halk, ellerinde kalan son ziynet eşyası ve paraları muhaliflere destek amacıyla cepheye gönderiyor. Yeni Şafak’ın konuştuğu İdlib Yerel Meclis Başkanı Ghasan Hamo, 13 Haziran perşembe gününden bu yana 60 bin dolar para ve bir miktar altın bağışı yapıldığını söyledi. “Anadolu direnişi onlarca işgal gücüne karşı yüz yıl önce verildi. Her tür yokluğa karşı inanan Müslüman kardeşlerimiz orada bir destan yazdılar. Cephede savaşan mücahitlere halkın nasıl varını yoğunu sarf ettiğini biliyoruz. Şu an Halep, Dera, Humus, Lazkiye, İdlib, Şam, Rakka ve Deyrizor halkı dün Anadolu’da yaşayan kardeşlerinin kaderini paylaşıyor” diyen Hamo, ‘son kale’yi savunmak için binlerce sivilin cephe hattına yardım kampanyası başlattığını kaydetti.

Brüksel

KAMPANYA BÜYÜYOR

İdlib için yardım seferberliğine bölgedeki şehit çocuklarının da harçlıklarını bağışlamak suretiyle katıldığını anlatan Ghasan Hamo, şunları söyledi: “Şehit eşleri mehirlerini veriyor. İnsanlar İdlib’den öte gidecek yeri kalmadığı için sığındıkları son beldelerde Rus ve İran destekli milislerle birlikte 8 yıllık katliamın ve vahşetin baş sorumlusu Esed güçlerini görmek istemiyor. İlk olarak İdlib merkezde birkaç camide başlayan bağışlar tüm kamplara yayıldı ve büyüyerek devam ediyor. Direniş döneminde evlerini yitiren, evlatlarını kurban veren binlerce sivil, ellerinde kalan son kuruşlarını cephede savaşan mücahidlere bağışlamak için cami ve okul görevlilerine teslim ediyorlar. Kampanyadan sağlanan gelir kimsesizler ve şehit yakınları için harcanacak.”

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  • Halep gibi olmasın
  • İdlib’de aylardır süren katliama karşı dünyada sesler yükseliyor. Esed rejimi ve destekçilerinin mezalimine dikkat çekmek için başta Ankara olmak üzere Avrupa’nın pek çok başkentinde eylemler düzenlendi. Ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan binlerce kişi, Suriye’de vahşetin artık bitmesi gerektiğini belirterek rejime ‘Katliama son ver’ çağrısı yaptı. Halep’in aylarca süren kuşatma döneminde belediye başkanlığı görevini yürüten Afrinli Breta Hacı ise İdlib katliamına dikkat çekmek amacıyla Fransa’nın başkenti Paris’te açlık eylemi başlattı. Hacı, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, açlık eylemiyle İdlib’deki katliama tepkisiz kalan insanları uyarmak istediğini söyledi. Esed’in despotizminin 8 yıldır halkı acımasızca katlettiğini ve tüm terör örgütlerini Suriye’ye taşıyarak milyonlarca Suriyeliyi ülkesinden çıkaran projenin çok uluslu bir niteliğe sahip olduğunu hatırlatan Breta Hacı, “İnsanlık vicdan ve onuru İdlib’in yeni bir Halep olmasına izin vermemeli. Abdûlbasid Sarûd’un şehadetiyle devrim heyecanının ölmediği bir kez daha tüm dünyaya gösterildi. İdlib’de yaşayan çaresiz milyonların kurtuluşu için canımı feda etmekten çekinmeyeceğim.”

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