​Esed’den kaçtılar PKK katletti

Suriye’nin Afrin kentindeki Şifa Hastanesi’ne füze yağdırıp aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişiyi şehit eden, 20 kişiyi de yaralayan PKK/YPG’li teröristler geride acı yüklü hikayeler ve aileler bıraktı. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu rejimin saldırılarından kaçıp yeni bir hayat kurmak için Afrin’e gelmişti. Ancak PKK’nın füzeleri özlemini duydukları yeni hayattan kopardı. PKK’nın acı yaşattığı 2 aile yürek burkan hikayelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Rana Menfouh ve eşi Mahmoud el-Hassan

EVİ GEÇİNDİRİYORDU

Saldırıda şehit düşen Rana Menfouh, 3 aylık hamileydi. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Menfouh, kazancı ile ailesine bakıyordu. Şehit Rana Menfouh’un eşi Mahmoud El-Hassan, Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla Maarat al-Numan’dan Afrin’e göç ettiklerini söyledi. Hassan “Savaş çıktığında çalışmak için eşimle Maarat al-Numan’dan Afrin’e gelmiştik. Ben inşaatlarda çalışıyordum. Evimiz kiraydı. İnşaatlar durunca işsiz kaldım. Masrafımızı çıkarmak için eşim Şifa Hastanesi’nin temizlik bölümüne başlamıştı. Eve eşim bakıyordu” dedi.

3 AYLIK HAMİLEYDİ

Hassan şunları kaydetti: “On yıllık evliydik. Saldırıdan üç ay önce de hamile olduğunu öğrenmiştik. Öğlenleri eşime yemek taşırdım. Her zaman olduğu gibi saldırı günü beni arayıp aç olduğunu yemek getirmemi söyledi. Hemen evden çıkıp markete gittim. Onun sevdiği yiyecekleri aldım. Tam marketten çıkarken PYD/PKK bölgelerinden bölgeye bombalı saldırı başladı. Etraftakiler Şifa hastanesine bombalı saldırı yapıldığını söyleyince dünyam başıma yıkıldı, elimdeki her şeyi fırlatıp hastaneye koştum. Hastanenin enkazının olduğu yerde cesetler ve yaralılar vardı. Onların arasında eşimi aradım. En son yerde kanlar içinde yatan eşimi gördüm. Onu diriltmeye çalıştım. Fakat her şey için çok geçti. Eşim şehit oldu. PKK füzesi tüm umutlarımızı bitirdi.”

2’si engelli 4 çocuğu kaldı

Şehit Samira El-Souki ise geride 4 çocuk bıraktı. PKK’ya lanet yağdıran şehidin eşi Ahmet Alivi, “İki buçuk yıl önce Esad rejimi dört çocuğum ve eşimle birlikte bizi Doğu Guta’dan Afrin’e sürdü. İnşaat halinde olan bir evde yaşamaya başladık. Yerinden edilmenin ardından işsiz kaldım” dedi. Ahmet Alivi şunları kaydetti: “11 yaşında olan çocuğumun beyinde hasarı, 10 yaşındakinin bacaklarında eğiklik var. Eşim uzun uğraşlar sonucunda Şifa Hastanesi’nde çalışmaya başlamıştı. O işe gidiyor ben de hasta çocuklarımızla ilgileniyordum. Olay günü Şifa Hastanesi çevresinde PYD/PKK güçlerinin bulunduğu bölgelerden topçu ateşi açıldı, hemen eşimi aradım. Bana, ‘şimdi iyiyiz. Çocuklara çok dikkat et ve evden çıkmalarına izin verme. Kendinize iyi bakın’ diyerek telefonu kapadı.”

BU SALDIRI DA GUTA GİBİ

Eşi ile yaptıkları telefon görüşmesinden sonra PKK’nın füze yağdırmaya devam ettiğini aktaran Alivi, “Kısa süre sonra PYD/PKK bölgelerinden doğrudan hastaneyi hedef alan bir bombalı saldırı daha oldu. Eşime tekrar ulaşmaya çalıştım fakat cevap alamadım. Hemen hastaneye koştum ama bulamadım. Onu Afrin’deki askeri hastaneye götürmüşler ama ne fayda çoktan ölmüştü” ifadelerini kullandı. Engelli çocuklarının annesiz aldığını aktaran Alivi, PKK’nın saldırısını Guta’da onlarca çocuğun kimyasal silahla öldürüldüğü saldırıya benzetti.