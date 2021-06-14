Tedaviye geldiler kefenle çıktılar

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Afrin’deki hastaneye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 14’e çıktı. Yaralıların sayısı da 32 olarak açıklandı. Vahşi saldırıda hastanenin anestezi uzmanı Emin Koşo ile ilk saldırı sonrası yaralılara yardım için gelen Şafak kurtarma ekibinden Enver Al-Daher ile Macid Kubaiş de hayatını kaybetti. Diğer ölenlerden 3’ünün hastane çalışanı, 6’sının kadın, 2’sinin ise bebek olduğu öğrenildi.

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VAHŞİ VE ACIMASIZ BİR SALDIRI

Gazetemize konuşan Şifa Hastanesi Müdürü Hüsam Hamdan, şunları anlattı: “Saldırıları ilk önce hastanenin çevresinde başlattılar. Daha sonra hastane hedef alındı. Bombalardan ilki doğum ve yenidoğan servisinin olduğu katı, ikincisi ise acil servisi vurdu. Acımasız, vahşice işlenen bir terör saldırısına uğradık. Yeni doğmuş bebekleri, kadınları, hastaları ve burada çalışan insanları katlettiler. Hastane kullanılamaz hale geldi. Yaralıları başka bir hastaneye taşıdık.”

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HASTA ÖLDÜREN TERÖRİSTTİR

“Füze düşmesi nedeniyle, acil bölümü, poliklinikler, doğumhane, ameliyat kısmı ve hastaneye ait hizmet binaları zarar gördü. Saldırı ile hastaneyi vurarak masum ve korumasız insanları hedef aldılar. Hastane çalışanlarımızdan şehit ve yaralılarımız var. Ücretsiz tıbbi hizmet veren hastaneye saldırı düzenlemek, alçak bir terör örgütü saldırısıdır. Tedaviye gelen masum insanların hastaneden kefenle çıkmasına sebep olan, teröristtir.”

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