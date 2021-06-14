Bu bebeklerin katili sizsiniz: PKK hastanedeki 14 sivili öldürdü

NATO Zirvesi’ne saatler kala Afrin’de sivilleri hedef alan saldırı, ABD ve Avrupalı müttefiklerimizin açıktan desteklediği YPG terörünü bir kez daha gündeme getirdi.

Terör örgütü PYD-YPG, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle Suriye’nin kuzeyinde etnik proje yürüttü. Kobani olaylarında 39 gün DEAŞ ile PYD-YPG tarafından çapraz ateş altında kalan bölgedeki Kürt ve Arap halk, Türkiye’ye sığındı. Bunun üzerinden Türkiye de karıştırılmaya çalışıldı. Provokatif eylemlere itibar edilmedi, başta Kobani olmak üzere Fırat’ın doğusunda Türkiye sınırı boyunca uzanan koridorda DEAŞ bitirildi. Ancak Türkiye’deki sığınmacılar geri dönemedi.

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DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRDİ

Sözde kantonlar kuran PYD-YPG, Arap ve Kürt nüfusun dengede yaşadığı bölgede demografik yapıyı değiştirdi, kendisine müzahir olmayan Kürt vatandaşları kapılardan içeri alınmadı. Halkının yüzde 90’ı Arap olan Tel Abyad, Ayn İsa’da PKK/PYD uzantıları sözde Kürt kantonları için yerel halkı kovdu. Kobani’deki Türkmenler ve Araplar evlerini yurtlarını terk etmeye zorlandı. Rasulayn’da ve daha pek çok yerde aynı gelişmeler yaşandı.

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HALKA HAYATI ZİNDAN ETTİ

Avrupa ve ABD’nin açıktan desteklediği PYD/PKK yerel halka hayatı zindan etti. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın 2016 raporuna göre, terörist örgüt yerleşim yerlerini harabeye çevirdi, bölge halkını göç etmeye zorladı, onlarca sivil işkence altında katledildi. Sadece 2011-2015 arasında örgüt en az 51 çocuğu katletti, yüzlerce kadını, binlerce çocuğu zorunlu askerlik adı altında alıkoydu. 2016’da 400’den fazla sivilin katledildiği, 1650’den fazla kişinin alıkoyulduğu belgelendi.

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KATLİAM, YAĞMA, ALIKOYMA

Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni gibi etnik grupların bulunduğu bölgelerin harabeye çevrildiği, tehdit ve şiddet yoluyla Kürt ve kendilerine müzahir olmayan nüfusun göçe zorlandığı ve yerel halkın mal ve mülkünün yağmalandığı rapor edildi. Avrupa Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Eva Savelsberg, Suriye’nin kuzeyindeki çocukların kaçırılıp Kuzey Irak’ta kamplara götürüldükleri, silah altına alındığı, kaçmak isteyenlerin infaz edildiği bulgularını açıkladı.

OYNAT 00:43 Terör örgütü PKK'nın Afrin’de saldırdığı hastane harabeye döndü Terör örgütü YPG/PKK'nın dün Afrin'de füzelerle hedef aldığı hastane kullanılamaz hale geldi. Hain saldırı sonucu 18 sivil hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı. Saldırılar nedeniyle ilçedeki evler kullanılmaz hale gelirken, Şifa Hastanesi de hizmet dışı kalmıştı. Saldırılarda yerle bir edilen hastanenin ve evlerin enkazı görüntülendi. BiP'te paylaş

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SALDIRILARIN MERKEZİ

Suriye’nin kuzeyinde örgütün işgali altındaki bölgeler, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları başlamadan önce Türkiye’ye yönelik saldırıların da kuluçka merkezi oldu. Zeytin Dalı’ndan önce sadece 1 yılda Afrin’den Hatay, Kilis ve civar illerdeki karakol ve üslere 700’den fazla taciz ve saldırı gerçekleşti, 90’dan fazla roketli saldırı yapıldı. Türkiye’de PKK’nın gerçekleştirdiği saldırılarda PYD-YPG’ye verilen silahlara rastlandı. Tüm bunlar müttefiklerimize rapor edildi.

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ZİRVEDEN BİR GÜN ÖNCE

Başta ABD olmak üzere NATO üyesi Avrupalı müttefiklerimizin sahiplendiği, eğitip donattığı, silahlandırdığı örgütün katliamları, bugün Brüksel’de gerek liderler zirvesi, gerekse baş başa görüşmelerde gündeme getirilecek konular arasında. Katliamlar, vatanına dönemeyen Suriyelilerin durumu gibi tüm bilgi ve belgeler de Brüksel’e götürülüyor. Afrin’e saldırı ile örgüt güvensizlik oluşturmaya çalışsa da tüm dünya Türkiye’nin bölge halkına desteğinden övgüyle bahsediyor.

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ABD’den yarım ağız kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Afrin kentinde bir hastaneye düzenlenen saldırıyı kınama açıklaması yaptı. “Barbar” ifadesi kullanılan saldırı için yapılan açıklamada “Suriye’nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.