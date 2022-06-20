Dünya Etiyopyada büyük katliam 200den fazla sivil öldürüldü
AFRİKA

Etiyopya'da büyük katliam: 200'den fazla sivil öldürüldü

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik düzenlenen saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Etiyopyada büyük katliam: 200den fazla sivil öldürüldü
Foto: Arşiv.

Ülkenin orta-güney bölgesinde yer alan Oromiya'da, 18 Haziran Cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti.

  • Saldırıdan kurtulan bölge sakini Abdulsaid Tahir, "230 ceset saydım ve korkarım ki sivillere yönelik gördüğümüz en ölümcül saldırı" ifadesini kullandı.

OLA SÖZCÜSÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tahir, saldırıdan son anda kurtulduğunu ve yeni saldırılar olabileceğinden endişe ettiklerini belirtti.

  • Saldırının, isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

OLA Sözcüsü Odaa Tarbii ise suçlamaları reddetti.

HÜKÜMETE 'ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu da hükümete çağrı yaparak bu tür saldırılara karşı önlem alınması ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

  • 110 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya'da etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.

Etiyopya'da bin 900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti: Nüfusun yüzde 90'ı yardıma muhtaç
DÜNYA
Etiyopya'da bin 900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti: Nüfusun yüzde 90'ı yardıma muhtaç

Çatışma ve kuraklık yaşayan Etiyopya’dan yardım çığlığı yükseliyor
DÜNYA
Çatışma ve kuraklık yaşayan Etiyopya’dan yardım çığlığı yükseliyor
Uydudan görüntülendi

Uydudan görüntülendi

Google Earth'ten 'flamingo' gözlemi.
Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

Dipten ışıklı bölgelere doğru yayılıyor

​Marmara Denizi'ni sardı: Milyonlu rakamlara ulaştı.
Alevler her yeri sardı

​Kocaeli'de kimya fabrikasında büyük yangın.

​İstanbul'da bir garip operasyon.

​Müthiş buluş: Yakıt tüketimini yüzde 30 azaltacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Parlementer Konferansı'nda göçmen mesajı.

Kızıl renkler doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

DEAŞ'lı teröristler Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.