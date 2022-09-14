Dünya Etiyopyanın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı 10 ölü
AFRİKA

Etiyopya’nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü

Etiyopya’nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde düzenlenen 2 ayrı hava saldırısında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Etiyopya’nın kuzeyindeki ayrılıkçı Tigray bölgesinde iki farklı hava saldırısı gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi İHA
Etiyopya’nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü
Etiyopya’nın Tigray bölgesinde iki hava saldırısı: 10 ölü

Mekelle şehrinde bulunan Ayder Referral Hastanesi’nin Müdürü Dr. Kibrom Gebreselassie yaptığı açıklamada, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşamını yitirenler arasında kurtarma görevlilerinin olduğunu belirten Gebreselassie, "Mekele’deki hedef bir yerleşim bölgesiydi" şeklinde konuştu.

Etiyopya’daki çatışmalar

Etiyopya hükümeti ile Tigray bölgesini kontrol eden isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında Kasım 2020’den bu yana çatışmalar sürüyor. Çatışmalar Tigray’ın yanı sıra Amhara ve Afar’a sıçrarken, on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Taraflar arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık var

İki taraf arasında müzakereleri kimin yöneteceği konusunda anlaşmazlık bulunurken, TPLF müzakereler başlamadan önce Tigray’daki 6 milyon insana temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını talep ediyor. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed hükümeti, müzakerelerin barış için uluslararası baskıya öncülük eden Afrika Birliği’nin Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo tarafından yönetilmesini, TPLF ise müzakerelerin Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından yönetilmesini istiyor.

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