Etiyopya'daki bir köyde sivil katliamı: Silahlı gruplar saldırı düzenledi

Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, 11 Aralık'ta yatılı bir okula düzenlediği saldırının ardından esir aldığı yüzlerce öğrencinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde öğrencilerden birinin, 'Buraya bize yardım etmek için gelen tüm birlikler, lütfen onları geri gönderin' dediği görüldü. Nijerya ordusunun kaçırılan öğrencileri kurtarmak üzere operasyon hazırlığında olduğu bildirildi.