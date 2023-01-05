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FETÖ'cü Enes Kanter'den Batı'ya skandal çağrı: Türkiye'ye müdahale edin

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Batı'ya "Türkiye'ye müdahale edin" çağrısında bulunan Kanter, Türk toplumunun çoğuna öfkeli olduğunu söyledi. Kanter, "Batı, tüm bu olanlara nasıl sessiz kalabildi? Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? Erdoğan iktidarı devam etsin diye mi uğraşıyorlar? Türkiye halkının demokrasi için ayaklanma, Batı'nın da ona destek verme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖcü Enes Kanterden Batıya skandal çağrı: Türkiyeye müdahale edin
Enes Kanter

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele yurt içi ve yurt dışında devam ederken Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen firari FETÖ'cü Enes Kanter, yeni bir provokasyona imza attı.

ABD'de firari olan FETÖ'cü Enes Kanter, Time dergisinde yazdığı makalede Türkiye'yi hedef aldı.

BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Kanter, "Batı, Erdoğan'ın tehlikeli oyununu sürdürmeyi bırakmalı" başlıklı makalede, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yollarına başvuran Türkiye'yi, "Rusya'ya yaptırım uygulamamak" ile itham etti.

Enes Kanter Türkiye'yi hedef aldığı makalesinde "Savaşı engelleyemedi, başarısız oldu. Şimdi de Erdoğan ara buluculuk rolüyle prim topluyor, konumunu Batı'ya karşı koz olarak kullanıyor. Erdoğan, kendisini dünya lideri olarak tanıtıp güvenilirliğini arttırmaya çalışıyor. Batı da bu blöfe ses çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NATO İÇİNDEKİ RUS TRUVA ATI"

Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunu söyleyen Kanter, "Türkiye, NATO içindeki Rus Truva atı." dedi.

"TÜRK TOPLUMUNUN ÇOĞUNA ÖFKELİYİM"

FETÖ için "Gülen Hareketi" ifadesini kullanan Enes Kanter, "Hepimiz Erdoğan'ın nasıl yozlaştığını, mutlak güce adım adım eriştiğini gördük. Ama benim öfkem sadece Erdoğan'a değil, ayrıca Türk toplumunun çoğuna. Türkler, Kürtlere ve Gülen Hareketi'ne uygulanan sistematik baskı ve insan hakları ihlallerine nasıl sessiz kalabildi? Bunlara sadece sessiz kaldılar hatta daha kötüsü destek oldular." dedi.

"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDİN" ÇAĞRISI

FETÖ'cü Enes Kanter, sözlerinin devamında Batı'ya, "Türkiye'ye müdahale edin" çağrısında bulundu. Kanter, "Batı, tüm bu olanlara nasıl sessiz kalabildi? Erdoğan'ı durdurmak istemiyorlar mı? Erdoğan iktidarı devam etsin diye mi uğraşıyorlar? Türkiye halkının demokrasi için ayaklanma, Batı'nın da ona destek verme vakti gelmiştir. Batı, Türk halkının yanında durup, demokrasiyi yüceltecek mi?" diye sordu.

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