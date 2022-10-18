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POLİTİKA

FETÖ'cü Enes Kanter'in 'Yunan' sevdası: Şimdi de bayrak diğerine sarıldı

Adalara asker yığarak Avrupa'nın gazıyla Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan'a en büyük destek FETÖ'cülerden geliyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
FETÖcü Enes Kanterin Yunan sevdası: Şimdi de bayrak diğerine sarıldı
Enes Kanter

Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra alçak FETÖ'cülerin önemli kaçış noktalarından Yunanistan'a en büyük destek yine sahiplendiği FETÖ'cülerden geldi.

Hain terör mensupları Ege ve Akdeniz'deki Avrupa'nın desteğini de arkasına alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan'ı savunur pozisyona geçti.

Onlardan biri de ABD Basketbol Ligi NBA'de oyunculuk yapan teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter.

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Yunan bayrağına sarıldı

Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

Hain FETÖ'cü Kanter bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi. Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

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