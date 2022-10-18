FETÖ'cü Enes Kanter'in 'Yunan' sevdası: Şimdi de bayrak diğerine sarıldı

Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra alçak FETÖ'cülerin önemli kaçış noktalarından Yunanistan'a en büyük destek yine sahiplendiği FETÖ'cülerden geldi.

Hain terör mensupları Ege ve Akdeniz'deki Avrupa'nın desteğini de arkasına alarak Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan'ı savunur pozisyona geçti.

Onlardan biri de ABD Basketbol Ligi NBA'de oyunculuk yapan teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter.

DÜNYA Yunanistan mülteciyi boğuyor FETÖ'cüyü özel ekiple kurtarıyor

Yunan bayrağına sarıldı

Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

Hain FETÖ'cü Kanter bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi. Yunanistan'a giden Kanter Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı. İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

REKLAM

GÜNDEM FETÖ'cü Enes Kanter ihanette boyut atladı: Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı