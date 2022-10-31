FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den 'pes' dedirten pişkinlik: Alman kanalında teröristbaşını aklamaya çalıştı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. ABD'ye kaçan hainlerin, o geceye ilişkin pişkin açıklamaları devam ediyor. Son olarak her fırsatta Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarına dahil olan terör elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Almanya'daki Frankfurt Kitap Fuarı'na katıldı. Burada bir Alman televizyonuna konuşan Kanter, 15 Temmuz gecesine ilişkin gülünç açıklamalarda bulundu.

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"Darbeden o gece haberi oldu"

Hain FETÖ'cü, o gece Fetullah Gülen'in yanında olduğunu ve Gülen'in darbeden o gece haberi olduğunu söyledi.

Türkiye için hep birlikte dua ettiklerini söyleyen Kanter, "Birçoğunun bilmediği bir şey var. Darbe gecesi Sayın Gülen'in yanındaydım. Antrenmandan sonra onu ziyarete gittim ve yanına oturdum. Bir takipçisi kendisine bir iPad getirerek darbe girişimini haber verdi. Gülen inanmak istemedi. Tepkisini yakından izledim.

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"Gülen o gece ağladı"

Öğrencilerinden birini, tanıdığı herkesi araması için görevlendirdi. Hepsinin Türkiye için dua etmesini istedi. Biz de Türkiye için dua ettik. Gülen o gece ağladı." diye konuştu.

"Erdoğan'ın kolu dünyanın birçok ülkesine uzanıyor"

Kanter, kendisine yöneltilen "Geçen yıldan beri ABD vatandaşısınız. Bugün kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Dünyanın 26 ülkesine tekrar seyahat edebilirim. Sadece 26 çünkü Erdoğan'ın uzun kolu dünyanın birçok ülkesine uzanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetlerle birlikte çalışıyor ve bu ülkelerden düşman olarak gördüğü insanları kaçırabilmek için onlara büyük meblağlarda para teklif ediyor. Bu neredeyse Endonezya'da başıma geliyordu."

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