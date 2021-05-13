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Dünya Filistin Başbakanı Iştiyye İsrailin saldırılarına hep birlikte karşı duruyoruz
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Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail’in saldırılarına hep birlikte karşı duruyoruz

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ile abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı Filistin halkının tam bir birliktelikle karşı durduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail’in saldırılarına hep birlikte karşı duruyoruz
Filistin Başbakanı Iştiyye (Foto: Arşiv)

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı temsilen Ramazan Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin’in efsanevi lideri Yasir Arafat’ın kabrini ziyaret etti.

Kabrin başında Abbas adına Filistin halkının bayramını kutlayan Iştiyye, şunları söyledi:

  • "Bu bayramın çocuklarımızın, kadınlarımızın ve büyüklerimizin kalplerinde bir neşeye dönüşmesini isterdik ama işgal rejiminin Mescid-i Aksa, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik şiddetli saldırısı nedeniyle Başkan Abbas tüm bayram kutlamalarını iptal etti. Şimdi İsrail’in saldırılarına karşı hep birlikte duruyoruz."

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs’teki saldırıları nedeniyle dün yas ilan etmiş ve Ramazan Bayramı münasebetiyle yapılacak olan tüm kutlamaların iptal edilmesi talimatını vermişti.

İsrail Gazze'yi Ramazan Bayramı'nda da vuruyor: Şehit sayısı 83'e yükseldi

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de abluka altındaki Gazze Şeridi İsrail ordusunun saldırılarına hedef olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına Ramazan Bayramı'nda da devam ederken, 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e çıktı.

Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi
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Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli sivilleri hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Bu kareler İsrail bombardımanının en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde sivil halkın bulunduğu bölgeler yerle bir edildi.
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