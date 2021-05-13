Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlilerin sayısına ve hayatını kaybettikleri yere ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, şehit olanların sayısı 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69'a yükselirken, yaralı sayısının 400'ü aştığı aktarıldı.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

FOTOĞRAF 10 Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Kılınan bayram namazından sonra çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Gösteride Türk bayrağı taşındı. Çocuklar için eğlenceler düzenlendi. Mescid-i Aksa'daki Filistinlilerden Türk bayraklı bayram kutlaması Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu. Kılınan bayram namazından sonra Filistinliler, Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Bazı Filistinliler, Türk bayrağı taşıdı.

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