Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı karşıladığı bugün de Gazze Şeridi İsrail ordusunun saldırılarına hedef olmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 11 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 83'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

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Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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OYNAT 00:59 Yüz binden fazla Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, 'Özgürlük', 'Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa' sloganları attı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Yahudiler çocuklarını Müslüman nefreti ile yetiştiriyor İsrail'in her geçen gün artarak devam eden katliamları ardından sosyal medyaya düşen videoda ortaokul çağındaki çocukların nasıl Müslüman nefreti ile yetiştirildiğini gözler önüne serdi. Bir sınıfta öğretmenin sorularını yanıtlayan İsrailli öğrenciler, Arap çocukları öldürmek istediklerini ve tüm Arapların İsrail'in kölesi olacağını düşündüklerini söylüyor. Yahudi çocuklar, İslam'ın en kutsal yerlerinden olan Mescid-i Aksa Camii'nin yıkılacağına ve yerine Yahudi tapınağının inşa edileceğine inandıklarını söylüyorlar. BiP'te paylaş

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