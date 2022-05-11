Dünya Filistinden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili net tepki İsrailin yapacağı soruşturmayı kabul etmiyoruz
ORTADOĞU

Filistin'den Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili net tepki: İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmiyoruz

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansour, Al Jazeera çalışanı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyeceklerini belirterek uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Filistinden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili net tepki: İsrailin yapacağı soruşturmayı kabul etmiyoruz
Riyad Mansour

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ebu Akile'nin ölümünden İsrail güçlerini sorumlu tuttu.

  • Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin bu olayın ''bizzat suçlusu'' İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyeceklerini söyleyen Mansour, uluslararası bağımsız bir soruşturma talep ettiklerini ifade etti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

  • Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin ateşinde başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamlarıysa Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu savunmuş ve Cenin Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı.

Al Jazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu. 1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

BM'den Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma çağrısı
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BM'den Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma çağrısı

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Zulme ara vermeyen işgalci İsrail Batı Şeria'da ateş açtı: Beş Filistinli yaralandı
FOTOĞRAF 19
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İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto eden Filistinlilere ateş açtı.
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Saldırı sonrası beş kişi yaralandı, altı Filistinli de gözaltına alındı.
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İsrail güçleri, Beyt Hanina beldesinde Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Ebu Akile'nin işgalci İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto eden Filistinlilere saldırdı.
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Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, \"İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Beyt Hanina'da ekiplerimiz işgal güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan 5 kişiye müdahale etti.\" ifadelerine yer verildi.
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Açıklamada, yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve yaralılar arasında yaralı bir kişiye ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisinin de bulunduğu kaydedildi.
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Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre de İsrail güçleri protesto sırasında 6 Filistinliyi gözaltına aldı.
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Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.
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Görevini yaptığı sırada ve üzerinde \"basın\" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.
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Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.
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Bu vahşeti protesto eden Filistinliler ise yine işgal güçlerinin saldırısı ile karşılaştı.
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İşte orantısız güç kullanılan o saldırıdan görüntüler...
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Zulme ara vermeyen işgalci İsrail Batı Şeria'da ateş açtı: Beş Filistinli yaralandı
İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonrası beş kişi yaralandı, altı Filistinli de gözaltına alındı. İşte işgal askerlerinin orantısız güç kullandığı saldırıya ilişkin görüntüler...

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