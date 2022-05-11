İşgalci İsrail'in vahşice katlettiği son kurban "Kudüs'ün kızı" Şirin Ebu Akile kimdir? İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskını takip ettiği sırada öldürülen Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin direnişinin dünyaya duyurulmasında bir gazeteci olarak üstlendiği rolle tanınıyor. Filistin'de 2000 yılındaki ilk İntifada olaylarını, İsrail'in Cenin ve Tulkerm bölgelerine 2002'deki büyük baskınlarını ve Gazze'ye çeşitli süreçlerdeki saldırılarını takip etmiş olan Ebu Akile, İsrail'in Askalan Hapishanesi'ndeki 2005 yılında ilk kez Filistinli mahkumlarla yaptığı röportajlarla dikkati çekmişti.

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