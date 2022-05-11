İşgalci İsrail'in vahşice katlettiği son kurban "Kudüs'ün kızı" Şirin Ebu Akile kimdir?

Filistin'in Cenin şehrinde İsrail baskınını takip ederken görev sırasında öldürülen ve kendisini "Kudüs'ün kızı" olarak tanımlayan Şirin Nasri Ebu Akile, 3 Ocak 1971'te Kudüs'te Hıristiyan bir ailede dünyaya geldi.
'İNSANA YAKIN OLMAK' İÇİN MÜHENDİSLİĞİ BIRAKTI
- Kudüs'ün Beyt Hanine beldesinde Rahibat el-Verdiyye Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde mühendislik okumak için ailesinin isteğiyle Ürdün'e gitti. Yaklaşık bir yıl mühendislik eğitimi aldıktan sonra kendi ifadesiyle "insana yakın olmak amacıyla"bölümünü değiştirerek yine Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü'nden mezun oldu.
ALJAZEERA'NİN İLK NESİL SAHA MUHABİRLERİNDEN
Mezuniyetinin ardından, resmi Filistin'in Sesi Radyosu ile Monte Carlo Radyosu'nda çalıştı. Başarısı kendisini 1997'de Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına taşıdı. Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.
İLK İNTİFADA OLAYLARINDAN BERİ FİLİSTİN'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORDU
- Filistin'de 2000 yılındaki ilk İntifada olaylarını, İsrail'in Cenin ve Tulkerm bölgelerine 2002'deki büyük baskınlarını ve Gazze'ye çeşitli süreçlerdeki saldırılarını takip etti. İsrail'in Askalan Hapishanesi'ndeki 2005 yılında ilk kez Filistinli mahkumlarla yaptığı röportajlarla dikkati çekti.
Filistin'deki sıcak gelişmeleri takiple tanınan ve bekar olan Ebu Akile, bugün İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına baskını sırasında başından ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.