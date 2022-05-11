Dünya İşgalci İsrailin vahşice katlettiği son kurban "Kudüsün kızı" Şirin Ebu Akile kimdir?
ORTADOĞU

İşgalci İsrail'in vahşice katlettiği son kurban "Kudüs'ün kızı" Şirin Ebu Akile kimdir?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskını takip ettiği sırada öldürülen Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, Filistin direnişinin dünyaya duyurulmasında bir gazeteci olarak üstlendiği rolle tanınıyor. Filistin'de 2000 yılındaki ilk İntifada olaylarını, İsrail'in Cenin ve Tulkerm bölgelerine 2002'deki büyük baskınlarını ve Gazze'ye çeşitli süreçlerdeki saldırılarını takip etmiş olan Ebu Akile, İsrail'in Askalan Hapishanesi'ndeki 2005 yılında ilk kez Filistinli mahkumlarla yaptığı röportajlarla dikkati çekmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailin vahşice katlettiği son kurban Kudüsün kızı Şirin Ebu Akile kimdir?
Şirin Ebu Akile

Filistin'in Cenin şehrinde İsrail baskınını takip ederken görev sırasında öldürülen ve kendisini "Kudüs'ün kızı" olarak tanımlayan Şirin Nasri Ebu Akile, 3 Ocak 1971'te Kudüs'te Hıristiyan bir ailede dünyaya geldi.

'İNSANA YAKIN OLMAK' İÇİN MÜHENDİSLİĞİ BIRAKTI

  • Kudüs'ün Beyt Hanine beldesinde Rahibat el-Verdiyye Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde mühendislik okumak için ailesinin isteğiyle Ürdün'e gitti. Yaklaşık bir yıl mühendislik eğitimi aldıktan sonra kendi ifadesiyle "insana yakın olmak amacıyla"bölümünü değiştirerek yine Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü'nden mezun oldu.

ALJAZEERA'NİN İLK NESİL SAHA MUHABİRLERİNDEN

Mezuniyetinin ardından, resmi Filistin'in Sesi Radyosu ile Monte Carlo Radyosu'nda çalıştı. Başarısı kendisini 1997'de Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına taşıdı. Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

İLK İNTİFADA OLAYLARINDAN BERİ FİLİSTİN'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORDU

  • Filistin'de 2000 yılındaki ilk İntifada olaylarını, İsrail'in Cenin ve Tulkerm bölgelerine 2002'deki büyük baskınlarını ve Gazze'ye çeşitli süreçlerdeki saldırılarını takip etti. İsrail'in Askalan Hapishanesi'ndeki 2005 yılında ilk kez Filistinli mahkumlarla yaptığı röportajlarla dikkati çekti.

Filistin'deki sıcak gelişmeleri takiple tanınan ve bekar olan Ebu Akile, bugün İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına baskını sırasında başından ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Savaş muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü dünya basınında: Acı gerçek ortaya çıktı
DÜNYA
Savaş muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü dünya basınında: Acı gerçek ortaya çıktı

İsrail gazetecinin öldürülmesini üstlenmedi: Henüz kurşunun kaynağı tespit edilemedi
DÜNYA
İsrail gazetecinin öldürülmesini üstlenmedi: Henüz kurşunun kaynağı tespit edilemedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri dosyasının UCM'de takipçisi olacağız
DÜNYA
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri dosyasının UCM'de takipçisi olacağız

İsrail'in kanlı eli Al-Jazeera muhabirini öldürdü: Gazetecinin üstünde 'Press-Basın' yazan yelek bulunuyordu
OYNAT 01:40
İsrail'in kanlı eli Al-Jazeera muhabirini öldürdü: Gazetecinin üstünde 'Press-Basın' yazan yelek bulunuyordu
Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile (51), işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. İsrail'in Haaretz gazetesi de, Cenin'deki mülteci kampını basan ordu birliklerinin Şirin Ebu Akil'i başından vurduğunu, bir diğer gazeteci Ali Asmadi'nin ise sırtından yaralandığını bildirdi. Haaretz, vurulan gazetecilerin ikisinin de üstlerinde 'Press-Basın' yazan yelekler giydiğini de aktardı.
Zam oranı yüzde 40ı aşacak

'Zam oranı yüzde 40'ı aşacak'

​SGK uzmanı işe başlama tarihine göre yeni maaşları duyurdu.
Sivasta maç başladı

Sivas'ta maç başladı

İki ekip final bileti için sahada.
İsmail Çataklı: Operasyonlar olmasa 10 milyon Suriyeli Türkiyeye gelebilirdi

Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

​Mağazanın tavanı çöktü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.