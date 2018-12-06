Dünya Filistinli gruplardan ABDye Hamas tepkisi Gerçekleri çarpıtıyor
ORTADOĞU

Filistinli gruplardan ABD'ye Hamas tepkisi: Gerçekleri çarpıtıyor

Filistinli gruplar ABD'nin BM Genel Kurulu'na sunduğu Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısına tepki gösterdi. Filistinli gruplar adına konuşan Derviş, "ABD yönetimi, gerçekleri çarpıtmak, verileri tahrif etmek ve mücadeleyi terör olarak benimsemek suretiyle uluslararası toplumu bu haktan vazgeçirmeye çalışıyor" dedi.

AA
Yusra Derviş, basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuştu.
Yusra Derviş, basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuştu.

Filistinli gruplar, ABD'nin, Hamas'ın kınanması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısını kınadı.

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, ABD'nin Hamas'ın kınanmasına yönelik karar tasarısıyla ilgili BM'nin Gazze'deki binası önünde basın toplantısı düzenledi

Basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuşan Yusra Derviş, "(ABD'nin) İsrail yanlısı karar tasarısı, Filistinli direniş hareketlerini suçlamayı ve terör uygulamakla damgalamayı amaçlamaktadır." dedi.

Karar tasarısının, işgal altındaki halklara her türlü yollarla kendisini savunma hakkını teminat altına alan uluslararası tüm anlaşmaları görmezden geldiğini belirten Derviş, "ABD yönetimi, gerçekleri çarpıtmak, verileri tahrif etmek ve mücadeleyi terör olarak benimsemek suretiyle uluslararası toplumu bu haktan vazgeçirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Filistin direnişinin, uluslararası yasalara göre meşru olduğunu ve tüm şekilleriyle BM anlaşmasına uygun olarak devam ettiğini kaydeden Derviş, ABD'nin karar tasarısının, İsrail'in Filistin direnişini ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını destekleyici mahiyette geldiğini aktardı.

Derviş, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik yeni bir saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak, ABD'nin karar tasarısının onaylanması halinde buna yeşil ışık yakacağını belirtti.

Arap ve İslam ülkelerinin yöneticilerine ve halklarına Filistin halkının haklarını desteklediklerini açıkça ifade etme ve Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedefleyen ABD kararlarına karşı durma çağrısında bulunan Derviş, Filistin yönetiminden de ulusal birliğin kurulmasının önündeki engelleri kaldırmasını, Kahire'deki müzakerelerde tüm grupların üzerinde ittifak ettiği uzlaşı programını uygulamasını istedi.

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ABD'nin sunduğu karar tasarısının bugün BM Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.

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