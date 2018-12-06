Arap dünyası patlayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Halk Partisi Genel Sekreteri Hasan el-Dıggi, Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e engel olunmaması halinde çok yakında Arap dünyasının büyük bedeller ödeyeceğini söyledi. Ortadoğu'yu Körfez merkezli dizayn projesinin CIA-Mossad ortaklığıyla 1993 yılında kurulan 'BAE Araştırma Geliştirme Merkezleri' ile başlatıldığını kaydeden Dıggi, "Zayed ve Muhammed, CIA güdümlü Prof. Cemal Senad el-Süneydi'nin yönettiği bu merkezlerin ürünüdür" dedi. Dıggi, "Batı-Tel Aviv ittifakı, Kaddafi, Hüsnü Mübarek, Ali Abdullah Salih, Hafız Esed gibi diktatörlerden boşalan yeri Prens Muhammed ve Prens Zayed ile doldurmak istiyor" ifadelerini kullandı. Ortadoğu'da yeni bir dönemin başladığını, Kaşıkçı cinayetinin de milat anlamına geldiğini belirten el-Dıggi şunları söyledi:

KAHTANİ PRENS İÇİN NE İSE MEZRAVİ ZAYED İÇİN ODUR

"BAE Veliahtı Muhammed bin Zayed 15 Temmuz, uçak düşürme, PYD, FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı tüm projelerin merkezinde yer almaktadır. Zayed, yardımcısı Hamid Mezravi ve kiralık katil Muhammed bin Dahlan'ı Kaşıkçı cinayeti için özel olarak görevlendirmiş kişidir. Suud el-Kahtani Muhammed bin Selman için ne ifade ediyorsa Hamid Mezravi de Zayed için odur. Lübnan'da eğitilen Mezravi'nin adını bundan sonra daha çok duyacağız. Mezravi, Arap Baharı ile birlikte Mossad güdümlü 'El Şuveyfat' adlı kampta eğitimini tamamladı ve BAE'ye geldi. Sonrasında ülkenin genel güvenlik sorumlusu oldu. Başta Filistin, Suriye, Irak meseleleri olmak üzere birçok karanlık ilişki trafiğini bu kişi yönetiyor. Dahlan ve Mezravi, Kaşıkçı olayını 4 ay öncesinden planladı. Mezravi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sırasında, 'kimse korkmasın, operasyon Hamas'a yönelik temizlik harekâtı' diyebilecek kadar gözü dönmüş biri! Aynı şahıs Hamas'ın füzeleriyle vurulan İsrail mevzileri için ise 'İsrail şehirleri yanıyor, Allah İsrail halkını korusun" diye açıklama yapıyor."

REKLAM

SUUD YENİ ŞER MERKEZİ

"Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ı 'dünyanın yeni şer merkezine' dönüştürüyor; NEOM projesi ile toplumu da dönüştürmeyi hedefliyor. Bu adımlar sosyal patlamayı hızlandıracak ve Suud parçalanacak. İki prens de halklarına ihanet eden güdümlü figürler. İki ülkenin dinamikleri farklı olmasına rağmen aynı projenin parçası kılınıyor. BAE'de yalnızca 1 milyon kişi ülkenin vatandaşı. Geri kalan 8 milyon kişi farklı ülkelerden gelen insanlardan oluşuyor. Suud'da durum farklı ve BAE'de tatbik edilen planın Suud'a uyarlanması büyük bir facia ile sonuçlanacak. Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zayed aslında birbirlerinden nefret eden kişiler. Patronaj ortak misyon yüklediği için birlik fotoğrafı veriyorlar. Zayed, uyuşturucu ve fuhuşun esiri bir adam ve İsrail'le ilişkileri 2000'lerin başında başladığı için Muhammed'ten daha kıdemli ve onu yönlendiren kişi durumunda."