Film gibi olay: Emekli aylığını çekebilmek için ölen kişiyi bankaya götürdü

ABD Başkanı Donald Trump: Benden daha ünlü biri var o da Hz. İsa

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Karolina eyaletinde düzenlediği bir mitingde garip bir benzetme yaptı. Trump 'Geçen gün biri bana 'Sen dünyanın en ünlü kişisisin dedi. Ben de ona hayır dedim. O zaman kim diye sordu. Ben de Hz. İsa dedim' ifadelerini kullandı.

