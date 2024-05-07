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Sınıf öğretmenliği ataması için kadro dağılımı belli oldu! Kaç snıf öğretmeni atanacak? Bakan Tekin'den 2024 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Sınıf öğretmenliği kadro dağılımı 2024 belli oldu. 2024 öğretmen ataması takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalardaydı. Öğretmen adayları için 2024 yılında yapılacak toplam atanacak öğretmen sayısı açıklandı. Bakan Tekin 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması içerisinde kaç sınıf öğretmeni atanacağını da açıkladı. 2024 sınıf öğretmenliği ataması için kontenjan sayısı kaç oldu? Kaç sınıf öğretmeni atanacak? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamanın detayları...

10:04 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Sınıf öğretmenliği ataması
Sınıf öğretmenliği ataması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak. En fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacak.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI KONTENJAN SAYISI 2024

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.


20 bin öğretmen ataması için kadro dağılımı belli oldu: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den son dakika öğretmen ataması açıklaması geldi! İşte atama yapılacak tüm branşların kadro sayısı

2024 yılı öğretmen atamaları için son dakika açıklaması geldi. Öğretmenlerin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada atamaya ilişkin bilgileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün açıklayacağını söylemişti. Bakan Tekin, son dakika yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. 3 bin 263 sınıf ve 2 bin 499 özel eğitim öğretmeni atanacak. Peki, 20 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak? Kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...


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