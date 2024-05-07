2024 yılı öğretmen atamaları için son dakika açıklaması geldi. Öğretmenlerin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada atamaya ilişkin bilgileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün açıklayacağını söylemişti. Bakan Tekin, son dakika yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. 3 bin 263 sınıf ve 2 bin 499 özel eğitim öğretmeni atanacak. Peki, 20 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak? Kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...