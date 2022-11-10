​​​Fransa kümes hayvanlarını kapalı alana alıyor

Fransa, Kasım ve Mayıs ayları arasında en kötü kuş gribi krizini yaşadıktan sonra, son haftalarda kuş gribi salgınlarında bir artış tespit etti ve 19 milyondan fazla hayvan, hastalığın ciddi bir türünü durdurmak için itlaf edildi.
Fransa, Kasım ve Mayıs ayları arasında en kötü kuş gribi krizini yaşadıktan sonra, son haftalarda kuş gribi salgınlarında bir artış tespit etti ve 19 milyondan fazla hayvan, hastalığın ciddi bir türünü durdurmak için itlaf edildi.
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