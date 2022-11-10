Dünya Fransa kümes hayvanlarını kapalı alana alıyor
AVRUPA

Fransa kümes hayvanlarını kapalı alana alıyor

Resmi gazetede yayınlanan kararnamede Fransa, kuş gribiyle ilgili risk düzeyini 'orta'dan 'yüksek'e alarak, ülke genelinde kanatlı hayvan çiftliklerine hayvanları içeride tutma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Reuters
​​​Fransa kümes hayvanlarını kapalı alana alıyor
Arşiv.

Fransa, Kasım ve Mayıs ayları arasında en kötü kuş gribi krizini yaşadıktan sonra, son haftalarda kuş gribi salgınlarında bir artış tespit etti ve 19 milyondan fazla hayvan, hastalığın ciddi bir türünü durdurmak için itlaf edildi.

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