​​​Fransa kümes hayvanlarını kapalı alana alıyor

Kanadalılar artan fiyatlar nedeniyle gıda stokluyor

Kanada'da enflasyondaki artış halkın gıda maddelerini stoklamasına neden oluyor. Nanos Research araştırmasına göre, Kanadalıların dörtte biri geçen ay market fiyatları arttıkça yiyecek stokladı. Kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, Kanadalılar daha ucuz gıda satın alıyor, gıda stokluyor ve hatta enflasyon yükselirken gıda fiyatlarıyla başa çıkmak için daha az yiyecek tüketiyor.