Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi yaşamını yitirdi

Afrika’da uzun yıllar sömürgecilik yapan Fransa, kara kıtadaki nüfuzunu bir bir kaybediyor. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’nin ardından şimdi de Burkina Faso, Fransız askerlerin ülkeyi terk etmesini istedi. Sömürgecilik tarihinin mimarlarından olan ülkenin yakın zamanda Afrika ile bağlarının tamamen kesileceği öngörülüyor.