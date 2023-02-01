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Dünya

Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi yaşamını yitirdi

Bakanlıklar Arası Yol Güvenliği Ulusal Gözlemevi (ONISR) verilerine göre, Fransa'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 260 kişi hayatını kaybetti.

16:30 . 1/02/2023 Çarşamba
AA
Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 260 kişi yaşamını yitirdi.


Bakanlıklar Arası Yol Güvenliği Ulusal Gözlemevi (ONISR), verilerine göre, Fransa'nın ana kara topraklarında 2022'de meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 260 kişi öldü.


Denizaşırı Fransız topraklarındaki trafik kazalarında ise ölenlerin sayısı 281'e çıktı. Bu rakam, "Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 verilerinden yüzde 11 daha fazla olarak" kayıtlara geçti.

Büyük kentlerde bisiklet kullanımının yaygın olduğu ülkede, 244 kişi bisiklet sürerken yaşanan kazalarda yaşamını yitirdi. Bu oranda 2019'a göre yüzde 30 artış kaydedildi.


Fransız basınına konuşan ONISR Temsilcisi Florence Guillaume,
"Maalesef bisiklet ve skuter gibi motorlu kişisel ulaşım aracı kullananların ölüm oranlarında endişe verici bir artış gözlemlendi.
" değerlendirmesini yaptı.
#Bakanlıklar Arası Yol Güvenliği Ulusal Gözlemevi (ONISR)
#Fransa
#Trafik Kazaları
34 dakika önce
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Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi yaşamını yitirdi
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