EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını söylerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT ile kim ne zaman emekli olacak? 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Peki EYT kapsamında mıyım? Kadın ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç? EYT emeklilik sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte emeklilik hesaplama tablosu.