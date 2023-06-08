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Dünya

Fransa'da bir parkta bıçaklı saldırı: Sekizi çocuk 9 kişi yaralandı

Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti.

12:22 . 8/06/2023 Thursday
AA
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.

Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Fransa Başbakanı ve İçişleri Bakanı bölgeye gidecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Kimliği henüz açıklanmadı

Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi.

Macron'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.


#Fransa
#Annecy
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