Fransa Türkiye'yle ilişkileri ilerletmek istiyor: Erdoğan ve Macron yakında görüşecek

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Anne-Claire Legendre, Macron'un, Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ve Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istediğini vurguladığını aktardı.
Legendre, Erdoğan ve Macron'un yakın zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
"Asılsız açıklamalara alıştık"
Zaharova, söz konusu ifadeleri, geçen hafta Paris'te TotalEnergies hissedarlarının yıllık genel kurul toplantısının düzenlendiği binanın önünde eylem yapan çevrecilere karşı polisin kullandığı biber gazına tepki olarak kullanmıştı.
İsveç Dışişleri Bakanı Billström Paris'e gelecek
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın bugün Norveç'te düzenlenen gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştüğünü belirten Legendre, Billström'ün, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Paris'e geleceğini kaydetti.
Legendre, Colonna'nın 27 Haziran'da Paris'te 3 Baltık ülkesi dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini ifade etti.
- Kosova'nın kuzeyindeki gerilime de değinen Legendre, bu ülkedeki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini vurguladı.