Fransa'da ilginç ceza: Çikolata yemek için maskesini indiren kişiye 135 euro ceza kesildi

Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalmakla eleştirilen Fransa hükümeti, ilginç bir konu ile gündeme geldi.

Lyon kentinde 22 yaşında bir genç metro istasyonunda çikolata yemek için maskesini kısa bir süreliğine indirdi.

Fransa polisi gencin maske takmadığını iddia ederek, 135 euro ceza yazdı.

Bonjour, je viens de vivre un lundi matin de rentrée assez incroyable.



À Paris Gare de Lyon, grâce à des policiers zélés, j'ai pris 135€ d'amende pour... un kinder bueno.



Un long thread pour un long voyage en absurdie ⬇️ — Robin (@rthms39) August 31, 2020

Robin isimli gencin Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile olay Fransız basınında da yankı buldu.

"30 saniye maske çıkarmanın bedelinin 135 euro mudur?" diyen Robin'e sosyal medyadan destek mesajları geldi.