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Dünya Fransada ilginç ceza Çikolata yemek için maskesini indiren kişiye 135 euro ceza kesildi
AVRUPA

Fransa'da ilginç ceza: Çikolata yemek için maskesini indiren kişiye 135 euro ceza kesildi

Fransa'nın Lyon kentinde metro durağında çikolata yemek için maskesini indiren bir gence kesilen 135 euroluk ceza gündem oldu. "30 saniye maske çıkarmanın bedelinin 135 euro mudur?" diyen gence sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız polisinin 135 euroluk cezası tartışmaya kapı araladı.
Fransız polisinin 135 euroluk cezası tartışmaya kapı araladı.

Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kalmakla eleştirilen Fransa hükümeti, ilginç bir konu ile gündeme geldi.

Lyon kentinde 22 yaşında bir genç metro istasyonunda çikolata yemek için maskesini kısa bir süreliğine indirdi.

  • Fransa polisi gencin maske takmadığını iddia ederek, 135 euro ceza yazdı.

Robin isimli gencin Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile olay Fransız basınında da yankı buldu.

"30 saniye maske çıkarmanın bedelinin 135 euro mudur?" diyen Robin'e sosyal medyadan destek mesajları geldi.

Hiç acele etmeseydiniz: Fransa pandemiden 6 ay sonra maske dağıtımına başladı ama tek maskeyi 20 kere yıkayıp kullanın dedi
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