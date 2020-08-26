Hiç acele etmeseydiniz: Fransa pandemiden 6 ay sonra maske dağıtımına başladı ama tek maskeyi 20 kere yıkayıp kullanın dedi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüssonrası ilan edilen pandemi ile her ülke kendine göre tedbirler alarak virüsle baş etmeye çalıştı. Dünya devletlerinin sağlık politikalarını alt üst eden virüs ile Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısı da dikkat çekti.

DÜNYA Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi

Pandemi ilanından itibaren ücretsiz maske dağıtımına başlayan Türkiye, normalleşme ile sabit fiyatta marketlerde maske dağıtımı satışına izin verdi. Pandemi sürecinde de sayısız ülkeye tıbbi yardım maskesi gönderen Türkiye, dünyaya örnek oldu.

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Koronavirüsün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri: Fransa

Fransa'da ise işler hiç de görüldüğü gibi değil. Sağlık sistemindeki alt yapı bozuklukları, teknik eksiklikler ile savaşan Fransa, koronavirüsün en yoğun yaşandığı ülkelerden biri.

Kendi vatandaşını ölüme terk etti

İnsan olarak vatandaşına da değer vermeyen ve bu süreçte ölüme terk eden Fransa, pandemiden altı ay sonra vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.

OYNAT 00:00 Türkiye'de yaşayan Fransa vatandaşından hükümeti eleştiren partilere tepki: Neden CHP ve HDP 'elhamdülillah demiyor? Antalya'da yaşayan Fransız Mourad Ghazli'nın, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri anlattığı videosu büyük ilgi topladı. yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ghazli, Türkiye'nin pek çok yönden Fransa'dan önde olduğunu belirterek 'Neden CHP ve HDP 'elhamdülillah' demiyor. Bunu anlamıyorum' ifadelerini kullandı.

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Maske dağıtılmasa daha mı iyi?

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın imzasını taşıyan bir mektupla vatandaşlara ulaştırılan altı adet maskeyle yüksek verim bekleniyor. Maskelerin her birinin 20 kere yıkanıp en az 60 gün kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın imzasını taşıyan mektup

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın imzasını taşıyan mektupta yazanlar ise şöyle:

Fransızların Kovid-19 salgını karşısında korunma düzeyini güçlendirmek için maske takmak artık virüsün bir zorunluluğu: bu yükümlülüğe toplu olarak uymak hepimizi koruyor.

Maskelerin bazen ailelerin bütçesine ağır geldiğinin farkındayım.

Maddi engel, herkesi ortak yaşam alanlarımızdan dışlayabilir. Halk sağlığının önemi için hiçbir şekilde kamu hizmetlerimizde, spor ve kültür tesislerimizde, istasyonlarımızda ve maske takmanın gerekli olduğu tüm yerlerde erişimi engellememelidir. REKLAM

Bu kriz boyunca kararlarımıza rehberlik eden dayanışma ilkesine sadık kalarak, herkesin, her ailenin bu donanıma erişmesini istiyorum. Bu durumda, bu mektupla birlikte altı adet yeniden kullanılabilir maske alacaksınız. Evinizdeki insan sayısı kadar zarf alacaksınız.

Bu maskeler yirmi kez yıkanabilir, bu da en az 60 günlük kullanıma izin verir.

Maske takmak salgın akınından birlikte korumamızı sağlayacak. Herkesin bu şekilde davranacağını biliyorum.

Lütfen içten düşüncelerimin ifadesini kabul edin.

OYNAT 00:59 Fransa'da 79 yaşındaki koronavirüs hastasının kaderine terk edildiği anlar Avrupa'da hızla ilerleyen koronavirüs salgını Fransa'nın sağlık sistemini felç etti. Başta Paris olmak üzere pek çok bölgedeki hastanelerde boş yer bulmak imkansız hale gelirken, hastaların sevk edildiği çevre eyaletler de doldu. 79 yaşındaki bir koronavirüs hastasını Strasburg'a yoğun bakımda tedavi görmesi için sevk etmek isteyen bir hemşirenin çaresiz anları kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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