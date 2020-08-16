Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 410'a yükseldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 15 artışla 241 bin 184'e yükseldi.
Son 24 saatte hastanelerde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 410'a ulaştı.
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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?
Salgının seyri kötüleşiyor
Kovid-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 39 kişi öldü