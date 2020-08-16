Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 410'a yükseldi

Gündem

Bahçeli'den Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki: Alçak bir plan

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye için yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır. Demokrasiye inanan hiç kimse böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız ve karşılıksız bırakmayacaktır. Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir" dedi.