Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün daha fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir Türk hayatını kaybetti. Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mersinli ve emekli olduğu öğrenilen Bıçkı'nın Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu öğrenildi.

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Cenazesi ailesine verilmiyor

Öte yandan, Fransız yetkililerin Halil Bıçkı'nın cenazesini aileye vermediği ve tetkiklerin devam edeceği açıklandı. Türk vatandaşından gelen üzücü haberler Fransa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’ye, toplam vaka sayısı 423’e yükseldi.