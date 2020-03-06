Dünya Fransada koronavirüs nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi
AVRUPA

Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi

Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün daha fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir Türk hayatını kaybetti. Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Mersinli ve emekli olduğu öğrenilen Bıçkı'nın Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu öğrenildi.

Fransa’da sosyal hayat durdu: Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7’ye yükseldi
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Fransa’da sosyal hayat durdu: Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7’ye yükseldi

Cenazesi ailesine verilmiyor

Öte yandan, Fransız yetkililerin Halil Bıçkı'nın cenazesini aileye vermediği ve tetkiklerin devam edeceği açıklandı. Türk vatandaşından gelen üzücü haberler Fransa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’ye, toplam vaka sayısı 423’e yükseldi.

Çinli berberler koronavirüs sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla tıraş ediyor
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Çinli berberler koronavirüs sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla tıraş ediyor
Çinli berberler, ülkede patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla uzaktan tıraş etmeye başladı. Daily Mail gazetesine göre, Çin'de çekilen bir video görüntüsünde koruyucu maske takan berberler, uzun sopalara taktıkları tıraş makineleriyle müşterilerinin saçlarını kesiyor. Yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kişi tarafından da görüntülendi.

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