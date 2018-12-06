Fransa’da yumruklar sıkıldı

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, yeni gösteriler öncesinde emniyet güçlerine takviye yapılması kararı aldı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, hafta sonunda ülke genelinde planlanan gösteriler için 65 binden fazla güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirtti. Castaner, bunun yanı sıra “makul” Sarı Yelekli göstericilere çağrıda bulunarak, “aşırı olanlarla aralarına mesafe koymalarını” istedi. Cumartesi günü planlanan gösteriler nedeniyle, Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpeiller HSC arasında oynanacak maç iptal edildi. Fransız Birinci Futbol Ligi tarafından yapılan açıklamada, polisin tavsiyesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

MACRON’A PROTESTO

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik tepkiler de sürüyor. Ülkenin Puy-en-Velay kentinde, geçen cumartesi düzenlenen gösteriler sırasında ateşe verilen valilik binasında incelemelerde bulunan Macron, buradan makam aracı ile ayrılırken çevredekilerin protestosu ile karşılaştı. Göstericiler “Macron istifa” sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump ise, protesto gösterileri ve ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi arasında bağlantı kurdu. Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını artırırken kirliliği yapanları aklıyor” ifadelerini kullandı.

Sarı Yelekliler Basra’da

Irak’ın güneyindeki petrol zengini Basra’da kamu hizmeti yoksunluğu ve işsizlik nedeniyle yeniden alevlenen gösterilerde ‘Sarı Yelekliler’ dikkat çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde sarı yelek giyen bir grup göstericinin, Basra Valisi Esad İdani’nin konvoyunu, valilik binası yakınından geçtiği sırasında kesmeye çalıştığı görülüyor. Irak petrolünün yaklaşık yüzde 80’inin çıkarıldığı Basra, temmuz ayında elektrik kesintisi, işsizlik ve su sıkıntısı gibi temel ihtiyaçların yoksunluğu nedeniyle kitlesel gösterilere sahne olmuştu.

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