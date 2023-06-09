Fransa'dan bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama: Dört çocuğun durumu stabil

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne.
Fransa’nın Annecy kentinde bir saldırgan deniz kenarındaki bir parkta yaşları bir ile üç arasında değişen 4 çocuk ve 2 yetişkine bıçakla saldırmış, olayda 6 kişi yaralanmış ve saldırgan polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne bugün basına açıklama yaparak daha önce durumları kritik olduğu belirtilen iki çocuk dahil 4 çocuğun, tedavilerinin yapıldığını ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün çocuklardan bazılarının tedavisinin sürdüğü Grenoble kentindeki hastaneye geldi.