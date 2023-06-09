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Dünya

Fransa'dan bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama: Dört çocuğun durumu stabil

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa’daki bıçaklı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Borne, 4 çocuğun durumlarının stabil olduğunu belirtti. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların bulunduğu hastaneye geldi.

13:56 . 9/06/2023 Cuma
DHA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne.

Fransa’nın Annecy kentinde bir saldırgan deniz kenarındaki bir parkta yaşları bir ile üç arasında değişen 4 çocuk ve 2 yetişkine bıçakla saldırmış, olayda 6 kişi yaralanmış ve saldırgan polis tarafından gözaltına alınmıştı.



Fransa Başbakanı Elisabeth Borne bugün basına açıklama yaparak daha önce durumları kritik olduğu belirtilen iki çocuk dahil 4 çocuğun, tedavilerinin yapıldığını ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün çocuklardan bazılarının tedavisinin sürdüğü Grenoble kentindeki hastaneye geldi.







 



#Fransa
#bıçaklı saldırı
#çocuk
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