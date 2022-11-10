Dünya Fransız bakan greve giden işçileri suçladı Empati yoksunları
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Fransız bakan greve giden işçileri suçladı: Empati yoksunları

Fransız kanalı BFMTV ile RMC ortak yayınında konuşan Attal, devletin yükselen enflasyon karşısında şirketleri, çalışanlarının maaşlarını yükseltmeye teşvik ettiğini savundu. Attal, Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde ulaşımı düzenleyen RATP çalışanlarının grevinin toplu taşımayı ve birçok sektörü sekteye uğrattığına işaret etti.

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Haber Merkezi Diğer
Fransız bakan greve giden işçileri suçladı: Empati yoksunları
Bakan Gabriel Attal

Fransız kanalı BFMTV ile RMC ortak yayınında konuşan Attal, devletin yükselen enflasyon karşısında şirketleri, çalışanlarının maaşlarını yükseltmeye teşvik ettiğini savundu.

Attal, Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde ulaşımı düzenleyen RATP çalışanlarının grevinin toplu taşımayı ve birçok sektörü sekteye uğrattığına işaret etti.

"Sıfır metro ve sıfır tren cümlelerini duydum. Bugün işe gidemeyen tüm Fransızlar, hareket edemeyenler, çocuklarını okula bırakmada zorluk çekenler için (bu durum) sıfır empati diyerek devam edeceğim." yorumunu yapan Attal, takdir etmese de grevin anayasal hak olduğunu söyledi.

Attal, hükümet olarak enflasyon nedeniyle tüm halkı etkileyen zor durumun farkında olduklarını savunarak RATP dahil kamu şirketlerinin yüzde 5'ten biraz fazla maaş artışı yaptığını söyledi.

Öte yandan RATP sitesinde yer alan açıklamada, grevler nedeniyle şehir içi metro ve banliyö trenlerinde ciddi aksamalar yaşandığı, 30'dan fazla tren ve metro istasyonunun kapalı olduğu kaydedildi.

Sağlık, eğitim dahil kamusal hizmetler sekteye uğrarken grevler Lyon, Marsilya ve Nice dahil birçok kente yayıldı.

Fransız basını bugün gidilen grev nedeniyle toplu taşımada "kara gün" nitelemesi yapmıştı.

SENDİKALARDAN MAAŞ ARTIŞI TALEBİ

RATP'nin 5 sürücü sendikası, "sıfır metro, sıfır banliyö treni" sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.

Sendikalar, çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade ederek yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.

Ayrıca ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle grev çağrısında bulundu.

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