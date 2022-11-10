Fransa'da ulaşıma grev engeli

Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT'nin çağrısıyla ulaşım sektörü çalışanları, ülke genelinde iş bırakma eylemi düzenliyor.
İşçiler, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle kent merkezlerinde protesto gösterileri gerçekleştiriyor.
Eylemlere lise öğrencileri de okul girişlerini bloke ederek destek veriyor.
Greve en yoğun katılım ise başkent Paris'teki metro ve otobüs hattı çalışanlarından.
Kentte metro seferleri ile banliyö tren seferlerinin 3'te 2'si hizmet vermeyi durdurdu.
Grev nedeniyle şehirler arası ulaşımın da sekteye uğraması bekleniyor.
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FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.
Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı.
ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.
Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.
Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.
Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.
Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.
BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.
Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.
Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.
DÜNYA
Avrupa'da kriz: Grev dalgası her yeri sardı