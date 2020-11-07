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Dünya Fransız polisinin 11 saat boyunca alıkoyduğu çocuklar ve aileleri Terörist muamelesi yapıp inancımızı sorguladılar
AVRUPA

Fransız polisinin 11 saat boyunca alıkoyduğu çocuklar ve aileleri: Terörist muamelesi yapıp inancımızı sorguladılar

Fransa'da okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan çocuklar ve aileleri yaşadıkları dehşeti anlattı. Aileler, Fransız polisinin baskında ve karakolda çocuklarına ve kendilerine "terörist muamelesinde" bulunduğunu ve inançlarını sorguladıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fransız polisinin sabah evinden aldığı Y.E.A. ve annesi
Fransız polisinin sabah evinden aldığı Y.E.A. ve annesi

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti anlattı.

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"10 yaşındaki kızıma terörist muamelesi yaptılar"

Baba Servet Yıldırım, "Sabah 6.30-07.00 arası polisler kıracak şekilde 'tak tak tak' diye kapımıza vurdular. Biz de kapıyı açınca yanılmıyorsam 8-10 tane terörle mücadele polisi geldi. İçeri girdiklerinde kimileri maskeli, kimilerinin ise yüzü görünmüyordu. Uzun namlulu silahlarla içeri girdikten sonra 10 yaşındaki kızım E.Y'yi sordular. Şoka girdik. Bize terörist muamelesi yaptılar. 'E.Y. terörizmle suçlanıyor. Terörizme destek olduğundan kendisini (E.Y) bu şekilde götüreceğiz. Sabah 09.00'da da siz gelin polise' diye bir ifade de bulundular" dedi.

Polisler "Namaz kılıyor musunuz" diye sordular

Yıldırım, polisin kızını götürmeden önce evde arama yaptığını, duvarlardaki Kur'an-ı Kerim ayetlerinin fotoğraflarını çektiğini belirterek, "Karakoldaki ifademizde 'namaz kılıyor musunuz, camiye gidiyor musunuz, çocuklar camiye gidiyor mu, çocuklar camide dini eğitim alıyor mu, Erdoğan ve Macron arasındaki tartışma ve siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz, Türkiye'deki siyasi görüşünüz nedir?' gibi sorular sordular. İfademiz bittikten sonra parmak izimizi aldılar. Beyaz bir duvara götürerek teröristlere yapılan muamele gibi hem karşıdan, hem sağdan hem de soldan resmimizi çektiler.

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"Okuldaki öğretmenler algı oluşturdu"

"Benim çocuğum okulda, 'O öğretmenin öldürülmesine üzüldüm. Ama keşke o da o karikatürleri yayınlamasaydı' diye ifadede bulunmuş. Ama okuldaki öğretmenler nasıl bir algı oluşturduysalar, polisin söylediğine göre, benim kızım güya 'ölmeseydi de iyi olurdu, öldürülmeseydi de iyi olurdu' şeklinde bir ifade de bulunmuş. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Kızımız da öyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Bana neden başımı kapattığımı sordular

Fransız polisinin sabah evinden aldığı Y.E.A.'nın Nevşehirli annesi Mukaddes Akdağ da "Eşim işe gittikten sonra uyumuştum. Polisler sabah 07.30'a doğru evimizi bastı. Küçük oğlumu almaya geldiler. Macron ile Erdoğan'ın kavgasına ne diyorsun' dediler. Ben de 'karışmıyorum, bunlar politik işler, böyle şeylerden anlamıyorum." dedim. Bana neden başımı kapattığımı sordular. 'Eşin mi zorluyor' dediler. Ben de 'Müslüman olduğum için, kendim istediğim için kapatıyorum' dedim" şeklinde konuştu.

"Çok korktum, karakolda yiyecek vermediler"

Gümüşhaneli Ayşegül Polat ise polisin 07.10'da kapılarına çok sert şekilde vurduğunu belirterek, "Zaten çocuk kapıyı açar açmaz direkt içeri saldırdılar. 7-8 kişilerdi hiçbir soru cevap olmadı. 3-4 tanesinin yüzü kapalıydı. Neden eve geldiklerini sorduğumda polisler oğlum M.E.P.'nin teröristleri savunduğu ve onu almak için geldikleri karşılığını aldım" dedi. Sorgulanan çocuklardan M.E.P. de öğretmenin kendisine öldürülen Fransız öğretmenle ilgili soru sorduğunda, "Peygamberimize hakaret ederlerse öbür dünyada ateşte yanarlar" karşılığını verdiğini ve polisin bu cevaptan dolayı kendisini alıkoyduğunu söyledi. M.E.P, karakolda çok korktuğunu, yiyecek verilmediğini ve camiye gidip gitmediğinin sorulduğunu ifade etti.

  • Fransa'nın Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3'ü Türk 1 Mağrip (Cezayir) kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe günü sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyandı. Çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulandı. Çoçukların Louis Pasteur İlköğretim Okulu'ndaki bir soru karşısında, "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri" öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi. Fransız polisi, baskında ve karakolda "terörist muamelesinde" bulunduğu küçük yaştaki çocukların inançlarını sorguladı. Ailelere de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında siyasi sorular yöneltildi. Ailelerin başörtüsü ve inancı sorgulandı.

Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
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Macron'dan alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı 'İslam düşmanlığı' ülke geneline yayılıyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. Fas'ta sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulunurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, 'Muhammed Resulullah' yazısını koydular.
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