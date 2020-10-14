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Dünya İslam düşmanı Macronun yönettiği Fransada yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı
AVRUPA

İslam düşmanı Macron’un yönettiği Fransa’da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ülkenin Herault bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve 9 iş yerinin kapatıldığını kaydetti.

  • Bu yılın başından bu yana toplam 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Darmanin, geçen ay 4,2 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan bin 189 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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"İSLAM KRİZDE" AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde katıldığı bir programda Müslümanlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

  • Macron, "İslam, sadece kendi ülkemizde değil, bugün dünyanın her yerinde kriz içerisinde olan bir din." ifadelerini kullandı.

Makron'un "İslam krizde" açıklaması, Müslüman kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, 'Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir' dedi.


"HADSİZLİK, EDEPSİZLİK"

  • Erdoğan, "Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bir yöntem haline gelmiştir. İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan liderler, İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliğini gizlemeye çalışıyor. Bu isme son olarak Macron katılmıştır. 'İslam krizde' açıklaması açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak, İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir." ifadelerini kullandı.

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