İslam düşmanı Macron’un yönettiği Fransa’da yılbaşından bu yana onlarca cami kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, 'Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir' dedi.