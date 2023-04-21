Gannuşi tutuklandı

Tunus’ta, Cumhurbaşkanı Kays Said’in diktatoryal yönetiminin ülkedeki demokratik kurumlar ve siyasi yapılar üzerindeki baskısı, hafta başında düzenlenen operasyonlar ile yeni bir aşamaya geçti. Kadir Gecesi evinde iftar yaparken, Kays Said rejimi güçleri tarafından gözaltına alınan En-Nahda hareketi lideri Raşid Gannuşi, çarşamba gecesi çıkarıldığı mahkeme tarafından skandal bir kararla tutuklandı. Gannuşi’nin, Kays Said rejimi tarafından “devlete karşı komplo kurmak” suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, “devletin güvenliğine karşı komplo kurma” ve “ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar”dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Gannuşi.

Kays Said.

Önceden verilmiş bir karar

Gannuşi’nin avukatı perşembe günü yaptığı açıklamada, En-Nahda Partisi liderinin sekiz saatlik soruşturmanın ardından gözaltına alınmasına karar verildiğini söyledi. Avukat Monia Bouali, yaptığı açıklamada, “Gannuşi’nin sadece kendi görüşlerini açıklaması nedeniyle tutuklanması kararın önceden verildiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

‘Özgür Tunus’ mesajını paylaştı

Skandal tutuklama kararının ardından Gannuşi kişisel Facebook hesabından “Gelecek için bir vizyonum var. Özgür Tunus” mesajını paylaştı. Gannuşi’nin kurucusu olduğu Tunus’un en büyük siyasi partisi En Nahda da karara sert tepki gösterdi. Nahda tarafından yapılan açıklamada, “Bu karar siyasi nitelikte olup, amacı darbe yönetiminin vatandaşların sosyal, ekonomik ve yaşam koşullarını iyileştirmedeki başarısızlığını ve mali krizle başa çıkamamasını örtbas etmektir” değerlendirmesine yer verildi.

Muhalefete kilit vurdu

81 yaşındaki Gannuşi Pazartesi günü, 2021’de demokratik olarak seçilmiş hükümeti görevden alan, meclisi fesheden ve diktatoryal yetkiler elde eden Cumhurbaşkanı Kays Said’in muhaliflere yönelik arttırdığı baskı sonrasında tutuklandı. Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Gannuşi’nin “tahrik edici ifadeler” nedeniyle tutuklandığını söyledi. Gannuşi geçen hafta bir muhalefet toplantısında “En Nahda’sız, siyasi İslam’sız, sol veya başka herhangi bir bileşensiz Tunus bir iç savaş projesidir” demişti. Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi de 19 Nisan’da yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri merkez ile Nahda Hareketi merkezinin kapatıldığını bildirmişti. Tunus İrade Partisi tarafından yapılan açıklamada da ülke yetkililerinin, partinin başkent Tunus’taki genel merkezini kapattığı duyurulmuştu. Gannuşi’nin neyle suçlandığına ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batılı ülkeler sessiz!

Her fırsatta dillerinden “demokrasi” ve “özgürlük” ifadelerini düşürmeyen Batılı ülkeler, Mısır’dan sonra Tunus’ta da demokratik kurumlara ve siyasi partilere yönelik darbe ve tutuklamalar karşısında sessizliğini koruyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ve Almanya’dan yapılan açıklamalarda, “Tunus’taki gelişmelerden ‘derin endişe’ duyulduğu belirtilmekle yetinildi.

Nahda’yı hedef alan soruşturma dalgası

Tunus’ta bir süredir siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı dalgası yaşanıyor. Gözaltı dalgasının özellikle Nahda Partisi yetkililerini ve ilişkili kişileri hedef aldığı görülüyor. Gözaltılar “devlet güvenliğine karşı komplo kurmak” suçlamasıyla Nahda Hareketi’nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile 11 Şubat’ta başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı. Nahda Hareketi, 14 Şubat’ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Gannuşi’nin 16 Şubat’ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun da 24 Şubat’ta “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasına siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Mustafa Şentop.

Türkiye’den ‘Hatadan dönün’ çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus’ta Raşid Gannuşi’nin tutuklanmasını endişe ile takip ettiklerini bildirdi. Şentop, “Siyasi mücadele siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalı. Dost ve kardeş Tunus halkının anayasa ve kanunlarıyla da çelişen bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz” mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gannuşi’nin tutuklanmasını, “demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişme” olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür tasarrufların, Tunus’un toplumsal barışına fayda sağlamayacağı vurgulandı. Öte yandan İstanbul’da bazı sivil toplum kuruluşları, Tunus’ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi’nin tutuklanmasını protesto etti. Şişli’deki Tunus Başkonsolosluğu önünde toplanan Mazlum-Der, Özgür-Der, Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Avukatları Derneği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, “Özgürlük ve adalet Tunus halkının hakkıdır” yazılı pankart açtı.















