Gannuşi tutuklandı

Tunus’ta, Cumhurbaşkanı Kays Said’in diktatoryal yönetiminin ülkedeki demokratik kurumlar ve siyasi yapılar üzerindeki baskısı, hafta başında düzenlenen operasyonlar ile yeni bir aşamaya geçti. Kadir Gecesi evinde iftar yaparken, Kays Said rejimi güçleri tarafından gözaltına alınan En-Nahda hareketi lideri Raşid Gannuşi, çarşamba gecesi çıkarıldığı mahkeme tarafından skandal bir kararla tutuklandı. Gannuşi’nin, Kays Said rejimi tarafından “devlete karşı komplo kurmak” suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, “devletin güvenliğine karşı komplo kurma” ve “ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar”dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.