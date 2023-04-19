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Dünya

Diktatörden Gannuşi’ye gözaltı

Tunus’ta parlamentoyu feshettikten sonra Batılı ülkelerin desteğini alan Kays Said, diktatörlüğünü adım adım ilerletiyor. Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Raşid el-Gannuşi'ye gözaltı.

Raşid el-Gannuşi'ye gözaltı.

Tunus’ta gerçekleştirdiği darbe sonrası Batılı ülkerlerin desteğini alan Kays Said, diktatörlüğünü adım adım ilerletiyor. Son olarak Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlendi. Aramanın ardından Gannuşi’nin gözaltına alındığı belirtildi. Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Gannuşi'nin gözaltına alındığını doğruladı. Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapıldı.



#Tunus
#Kays Said
#Nahda Hareketi
#Raşid el-Gannuşi
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