Dünya Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksanın etrafını kuşattı
ORTADOĞU

Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı

İşgalci İsrail ordusu iki gündür Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak bomba yağdırmaya devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgede tansiyon giderek yükselirken, son olarak işgali destekleyen siyonistler ellerinde bayraklarla Şam Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksanın etrafını kuşattı
Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı.

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Kadın çocuk demeden sivil katliamı yapan İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

MESCİD'İ AKSA'NIN ETRAFI KUŞATILDI

son olarak işgali destekleyen siyonistler ellerinde bayraklarla Şam Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı

Gazze bombalanırken işgalci Siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı
OYNAT 00:53
Gazze bombalanırken işgalci Siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı
İşgalci İsrail ordusu iki gündür Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak bomba yağdırmaya devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgede tansiyon giderek yükselirken, son olarak işgali destekleyen siyonistler ellerinde bayraklarla Şam Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Gazze bombalanırken siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı.


MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDILAR

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yine bir katliam haberi geldi. Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'den yürek sızlatan görüntüler: Çocukları hayatta tutabilmek için zamanla yarıştılar
OYNAT 00:29
Gazze'den yürek sızlatan görüntüler: Çocukları hayatta tutabilmek için zamanla yarıştılar
İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri vuruyor. Gazze'de işgalci güçlerin saldırısında yaralanan çocukların hastaneye yetiştirmeye çalışıldığı anlar böyle görüntülendi.


Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak’a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
DÜNYA
Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak’a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin

'HER YERİ VURUYORLAR'

Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu bölgeden yaşanan katliamı an be an Yeni Şafak'a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını cevaplayan Assar, her tarafın vurulduğunu söyledi.

​İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti
OYNAT 00:51
​İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor: Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti
İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yine bir katliam haberi geldi. Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulduğu dokuz kişi hayatını kaybetti.


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