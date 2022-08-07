İşgalci İsrail ordusu iki gündür Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak bomba yağdırmaya devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgede tansiyon giderek yükselirken, son olarak işgali destekleyen siyonistler ellerinde bayraklarla Şam Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı.
İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artıyor. Kadın çocuk demeden sivil katliamı yapan İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
MESCİD'İ AKSA'NIN ETRAFI KUŞATILDI
son olarak işgali destekleyen siyonistler ellerinde bayraklarla Şam Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Gazze bombalanırken işgalci siyonistler yürüyüş düzenleyip Mescid-i Aksa'nın etrafını kuşattı
İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yine bir katliam haberi geldi. Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu bölgeden yaşanan katliamı an be an Yeni Şafak'a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını cevaplayan Assar, her tarafın vurulduğunu söyledi.