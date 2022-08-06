Dünya Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafaka konuştu Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
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Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak’a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin

Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu Gazze şeridinden yaşananları Yeni Şafak’a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını cevaplayan Assar, şu ifadeleri kullandı: Her taraf vuruluyor. Mülteci kamplarının olduğu yeri de vurdular. Bombardıman önceden küçük bir bomba atılarak işaret verilip yapılırdı. Şimdi onu da yapmıyorlar. Ağır bombardımana tutuyorlar. Türkiye elinden geleni yapıyor, görüyoruz. Herkesten ricam bu yaşananları sosyal medya hesaplarında gündeme getirmeleri."

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak’a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar, yaşanan katliamı YeniŞafak'a anlattı.

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artarken, Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu bölgeden yaşanan katliamı an be an Yeni Şafak'a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını cevaplayan Assar, her tarafın vurulduğunu söyledi.

Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak'a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
OYNAT 10:12
Gazzeli Gazeteci Assar bombardıman altından Yeni Şafak'a konuştu: Her yeri vuruyorlar susmayın bunu gündeme getirin
Gazzeli Gazeteci Mustafa Assar işgalci İsrail güçlerinin bombardımana tuttuğu Gazze şeridinden yaşananları Yeni Şafak'a aktardı. Canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevaplayan Assar, şu ifadeleri kullandı: Her taraf vuruluyor. Mülteci kamplarının olduğu yeri de vurdular. Bombardıman önceden küçük bir bomba atılarak işaret verilip yapılırdı. Şimdi onu da yapmıyorlar. Ağır bombardımana tutuyorlar. Türkiye elinden geleni yapıyor, görüyoruz. Herkesten ricam bu yaşananları sosyal medya hesaplarında gündeme getirmeleri” dedi.



'SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN'

Yaşanan katliamın sosyal medyada her an paylaşılması gerektiğini vurgulayan Assar, "Her taraf vuruluyor. Mülteci kamplarının olduğu yeri de vurdular. Bombardıman önceden küçük bir bomba atılarak işaret verilip yapılırdı. Şimdi onu da yapmıyorlar. Ağır bombardımana tutuyorlar. Türkiye elinden geleni yapıyor, görüyoruz. Herkesten ricam bu yaşananları sosyal medya hesaplarında gündeme getirmeleri" ifadelerin kullandı.

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MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDILAR

İsrail ordusu, iki gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yine bir katliam haberi geldi. Refah şehrinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Aralarında çocukların da bulduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

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