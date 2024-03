Gazze'de toplu ölümler kapıda

BM kurumlarının değerlendirmelerini temel aldığı, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizine göre Gazze’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan insanların yüzde 70’i, beşinci aşama olarak kabul edilen en şiddetli düzeydeki gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Kıtlık, nüfusun en az yüzde 20’sinin ciddi gıda kıtlığı yaşaması, her üç çocuktan birinin akut yetersiz beslenmeden muzdarip olması ve her gün her 10 bin kişiden ikisinin açlık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölmesiyle ölçülüyor. Kıtlığa bağlı ölümler ile karşı karşıya olan Gazze’ye yardım girişleri engelleniyor. İşgalci İsrail farklı örgütlere bağlı insani yardım dağıtımını sağlayan komiteleri hedef alıyor. Filistin Kızılay’ı VHF radyo iletişim dalgasının hizmet dışı kalmasından dolayı Emel Hastanesi'ndeki Kızılay personeliyle iletişimin koptuğunu duyurdu.