İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Üç hastaneye baskın

İşgalci İsrail kuvvetleri, 18 Mart'tan beri kuşatma ve baskınlarını sürdürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ek olarak güneydeki Han Yunus'ta bulunan Nasır ve Emel hastanelerine de baskınlar düzenledi. Filistin Kızılayı tarafından verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Nasır Hastanesi'ne baskın düzenleyen işgal kuvvetleri, Emel Hastanesi'ni de kuşatma altına aldı. Sağlık kaynakları, hastaneye ateş açan İsrail güçlerinin Emir Ebu Ayşe adlı bir sağlık personelini öldürdüğünü aktardı. Söz konusu kaynaklar, işgal ordusunun hastaneye buldozerlerle girdiği, içeride bulunan hasta ve yerinden edilmiş sığınmacıları çıplak halde dışarı çıkardığını ifade etti. Nasır Hastanesine baskın düzenleyen işgal ordusuna bağlı kuvvetler hastane çevresinin yanı sıra Han Yunus'taki Batın el-Semin mahallesine de yoğun bombardıman düzenledi. Bombardıman sonrası çok sayıda yaralının bölgedeki Aksa Şehitleri hastanesine nakledildiği bildirildi. Yine güneydeki Refah kentinde bir evi hedef İsrail bombardımanında aynı aileden sekiz kişi yaşamını yitirirken aile fertleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.