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Dünya

İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Üç hastaneye baskın

İsrail, Gazze’de 18 Mart’tan beri kuşatmada tuttuğu Şifa Hastanesi’yle birlikte Nasır ve Emel hastanelerine aynı anda baskın düzenledi. Emel Hastanesi’ne buldozerle giren askerler hastaları ve hastaneye sığınanları çıplak halde dışarı çıkardı. Şifa Hastanesi’nde yaşananları anlatan Cemile el Hessi isimli tanık, insanların yakılarak öldürüldüğünü söyledi.

04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:40 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Han Yunus'taki Kudüs Şehitleri Hastanesi'nde aynı aileden 8 kişinin cenaze namazı kılındı.
Han Yunus'taki Kudüs Şehitleri Hastanesi'nde aynı aileden 8 kişinin cenaze namazı kılındı.

İşgalci İsrail kuvvetleri, 18 Mart'tan beri kuşatma ve baskınlarını sürdürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ek olarak güneydeki Han Yunus'ta bulunan Nasır ve Emel hastanelerine de baskınlar düzenledi. Filistin Kızılayı tarafından verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Nasır Hastanesi'ne baskın düzenleyen işgal kuvvetleri, Emel Hastanesi'ni de kuşatma altına aldı. Sağlık kaynakları, hastaneye ateş açan İsrail güçlerinin Emir Ebu Ayşe adlı bir sağlık personelini öldürdüğünü aktardı. Söz konusu kaynaklar, işgal ordusunun hastaneye buldozerlerle girdiği, içeride bulunan hasta ve yerinden edilmiş sığınmacıları çıplak halde dışarı çıkardığını ifade etti. Nasır Hastanesine baskın düzenleyen işgal ordusuna bağlı kuvvetler hastane çevresinin yanı sıra Han Yunus'taki Batın el-Semin mahallesine de yoğun bombardıman düzenledi. Bombardıman sonrası çok sayıda yaralının bölgedeki Aksa Şehitleri hastanesine nakledildiği bildirildi. Yine güneydeki Refah kentinde bir evi hedef İsrail bombardımanında aynı aileden sekiz kişi yaşamını yitirirken aile fertleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

KAN DONDURAN TANIKLIKLAR

İşgalci İsrail'in Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi kompleksine yönelik kuşatma ve baskınları ise altıncı gününü geride bırakırken hastanede bulunan siviller kan dondurucu tanıklıklarını dile getiriyor. Katar merkezli el-Cezire televizyonuna bağlanan Filistinli kadın Cemile el-Hessi, işgalci İsrail güçlerinin hastanedeki baskınlarda bazı kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu, bazı aileleri tümden katlettiğini ve insanları yakarak öldürdüğünü söyledi. İnsanların günlerdir aç ve susuz olduğunu vurgulayan el-Hessi, Kızılhaç ve diğer uluslararası insani kurumların hiçbir çağrıya cevap vermediğini kaydetti. El-Hessi'nin el-Cezire'ye aktardığı tanıklıkları sosyal medyada büyük infiale sebep olurken uluslararası topluma İsrail saldırılarının bir an önce durdurulması çağrıları yapılıyor.



#İsrail
#Soykırım
#Gazze
#Filistin
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