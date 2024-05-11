Gazze'de yeni açlık krizi: Dört gündür TIR girişi tamamen durdu

İşgalci İsrail kuvvetleri, 1.4 milyon sivilin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kara harekatını sürdürürken bölgeye açılan Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını tamamen kapattı. Bölgeden bilgi veren kaynaklar, işgal güçlerinin Refah işgali öncesi yeterli olmasa da yardım malzemelerinin Refah ve Kerem Ebu Salim kapılarından girdiğini ancak dört gündür devam işgal harekatı nedeniyle hiçbir şekilde insani yardım girişine izin verilmemeye başlandığını kaydetti. İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerine de benzer bir kuşatma uyguladığını hatırlatan söz konusu kaynaklar, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan genel açlığın Gazze'nin tamamına yayılmasından endişe duyulduğunu aktardı. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırılarda 14 bini aşkın çocuğun öldüğüne vurgu yaparak çocuk ölümlerinin durdurulmasını talep etti.





YALNIZCA BİR HASTANE KALDI

Gazze Hükümeti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise işgalci İsrail güçlerinin son dört günde 400 insani yardım tırının Gazze'ye girişini, aralarında kanser hastalarının da olduğu 159 hastanın ise Gazze'den çıkışını engellediğini belirterek insani kriz uyarısı yaptı. Durumun böyle sürmesi halinde bölgedeki 1.4 milyon sivilin genel açlıkla karşı karşıya kalacağına işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve ABD'nin bu insani krizden sorumlu olacağının altı çizildi. Saldırılar ve İsrail ordusunun ilerleyişi nedeniyle bölgedeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde bulunan 200 hasta ve sağlık personelleri hastaneyi tahliye etti. Konuya dair açıklamalarda bulunan Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi Müdürü Doktor Mervan El-Hams, tahliyeden kısa süre önce hastaneye 58 sivilin naaşının ulaştırıldığını ancak hastane personellerinin bunları bir an önce defnetmek zorunda kaldığını belirterek definden sonra hastanenin tahliye edildiğini aktardı. Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nin de boşaltılmasının ardından bölgede hizmet verir halde yalnızca Kuveyt Hastanesi kaldı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından dün yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının Gazze'deki hastanelerin yakıt bulamamasına sebep olduğu ve hemen yakıt sağlanmaması halinde hastanelerin tamamının hizmet veremeyeceği ifade edildi.





SİVİLLER TEHCİR EDİLİYOR

İsrail ordusu, Hamas liderlerinin bölgede saklandığını iddia ederek Refah'ın doğusuna kara harekatı başlatırken sivillere bölgeyi terk etme uyarısı yapmıştı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) verdiği bilgiye göre, saldırıların başladığı dört günde Refah'ın doğusundan ayrılan sivillerin sayısı 110 bine ulaştı. Açıklamada, bölgede bulunan ailelerin büyük kısmının daha önce işgal kuvvetleri tarafından Gazze'nin çeşitli noktalarından tehcir edilen ailelerden oluştuğuna işaret edilerek "Bu ailelerin yaşadığı kayıplar telafi edilemez noktaya ulaştı" denildi.





24 SAATTE DÖRT TOPLU KATLİAM

Öte yandan, Refah'ta 1.4 milyonu aşkın sivil 60 kilometrekarelik küçük bir alanda yaşamasına ve uluslararası toplum ile insani yardım kuruluşlarının kriz uyarılarına rağmen işgalci İsrail ordusu, Refah'taki sivil alanları vuruyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen bombardımanlarda dört toplu katliam yaşandığı bildirildi. Açıklamada, İsrail ordusunun bu süreç içerisinde düzenlediği hava saldırıları ile top ateşi saldırıları sonucunda aralarında kadın ve çocukların olduğu 60 sivilin yaşamını yitirdiği 110 sivilin ise yaralandığı aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki sivil alanları vurduğuna vurgu yapılan açıklamada, saldırıların üzerinden geçen 7 ayda kimliği tespit edilen ölü sayısının 34 bin 904'e, yaralı sayısının ise 78 bin 514'e ulaştığı bilgisi verildi.

KUZEYDEKİ SENARYONUN BENZERİ

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılara başladığında Gazze'nin kuzeyinin Hamas'ın kalesi olduğunu ve özellikle Cibaliye Kampı ile Beyt Hanun ve Beyt Lahya bölgelerinde Hamas liderlerinin saklandığını iddia ederek bölgeye kara harekatı başlatmıştı. Yedi ay boyunca saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede yaşayan sivillerin büyük çoğunluğunu güvenli olarak ilan ettiği güneydeki Refah ve Han Yunus'a yönlendirmişti. Daha önce 900 bini aşkın sivilin yaşadığı bölgede İsrail saldırıları sonrası yalnızca 300 bin sivil kalırken bölgeye açılan tek sınır kapısı konumundaki Erez Sınır Kapısı'nın da İsrail tarafından kapatılması genel açlık durumuna sebep oldu. Gazze'deki sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu süreçte Gazze'nin kuzeyinde çoğunluğu çocuk 30 sivil açlıktan ölmüştü. Kuzeydeki harekatını tamamlayan İsrail, Erez Sınır Kapısını açtı ancak bölgeye en son geçtiğimiz salı günü 60 TIR'lık bir insani yardım konvoyu giriş yaptı. Bu kez Hamas liderlerinin Refah'ta saklandığını iddia eden İsrail, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatarak kuzeydeki senaryonun bir benzerini uyguluyor.



