Beyaz Saray duyurdu: Gazze için ateşkes masası dağıldı

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakerelerinin tıkandığı ve müzakere masasında artık kimsenin kalmadığı bildirildi.

Söz konusu gelişmeyi ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ile bilgilendirme toplantısına katılan Gazeteci Yunus Paksoy duyurdu.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Paksoy, Kirby'nin, "Açıkçası ortada bir anlaşma yok. Harcanan enerji göz önüne alındığında son derece üzücü bir durum. Yüz yüze yapılan toplantılar bitmiş durumda ve bugün artık masada kimse yok." dediğini aktardı.

"Bugün artık masada kimse yok"

Paksoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray Sözcüsü Kirby ile bilgilendirme toplantısındaydım

•Biz İsrail’e asla, asla, asla Hamas taburlarının işini bitirmeye çalışamayacaklarını söylemedik. Onlara Refah’ta operasyon yapamayacaklarını asla söylemedik.

•Bunu yapmanın daha ihtiyatlı, daha hedefe yönelik, daha dikkatli yolları olduğuna inanıyoruz.

ATEŞKES

•Açıkçası ortada bir anlaşma yok. Harcanan enerji göz önüne alındığında son derece üzücü bir durum.

•Yüz yüze yapılan toplantılar bitmiş durumda ve bugün artık masada kimse yok"

SON DAKİKA



Beyaz Saray Sözcüsü Kirby ile

bilgilendirme toplantısındaydım



•Biz İsrail’e asla, asla, asla Hamas taburlarının işini bitirmeye çalışamayacaklarını söylemedik. Onlara Refah’ta operasyon yapamayacaklarını asla söylemedik.



•Bunu yapmanın daha ihtiyatlı, daha hedefe… pic.twitter.com/y2jngS6c9O — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) May 10, 2024

"Müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz"

John Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi.

ABD'nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail'in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.







