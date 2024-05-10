|
Dünya

Beyaz Saray duyurdu: Gazze için ateşkes masası dağıldı

Gazze'de katliamın durması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Gazeteci Yunus Paksoy, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin yüz yüze yapılan toplantıların bittiğini ve masada artık kimsenin kalmadığını söylediğini aktardı. Yaptığı bilgilendirme toplantısında müzakerelerin sanal ortamda da olsa sürmesi için çalıştıklarını söyleyen Kirby, "Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi. İsrail'in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını ifade ederek, endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Semih Bozkuş
23:38 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:41 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Refah (Foto: Arşiv)
Refah (Foto: Arşiv)

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakerelerinin tıkandığı ve müzakere masasında artık kimsenin kalmadığı bildirildi.

Söz konusu gelişmeyi ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ile bilgilendirme toplantısına katılan Gazeteci Yunus Paksoy duyurdu.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Paksoy, Kirby'nin, "Açıkçası ortada bir anlaşma yok. Harcanan enerji göz önüne alındığında son derece üzücü bir durum. Yüz yüze yapılan toplantılar bitmiş durumda ve bugün artık masada kimse yok." dediğini aktardı.

"Bugün artık masada kimse yok"

Paksoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz Saray Sözcüsü Kirby ile bilgilendirme toplantısındaydım

•Biz İsrail’e asla, asla, asla Hamas taburlarının işini bitirmeye çalışamayacaklarını söylemedik. Onlara Refah’ta operasyon yapamayacaklarını asla söylemedik.

•Bunu yapmanın daha ihtiyatlı, daha hedefe yönelik, daha dikkatli yolları olduğuna inanıyoruz.

ATEŞKES

•Açıkçası ortada bir anlaşma yok. Harcanan enerji göz önüne alındığında son derece üzücü bir durum.

•Yüz yüze yapılan toplantılar bitmiş durumda ve bugün artık masada kimse yok"

"Müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz"

John Kirby, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi.

ABD'nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail'in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



#Ateşkes
#Gazze
#Hamas
#İsrail
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KOSGEB yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı detayları belli oldu: İşte İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Destek başvuru tarihi