Gazze'deki Sağlık Bakanlığı uyardı: Dünya gelecek günlerde çok fazla sayıda açlıktan ölüme tanık olacak

AB öncülüğünde Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan Gazze'ye doğru açılacağı duyurulan ‘deniz koridoru'ndan geçecek ilk yardım gemisi, limandan bugün yola çıktı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İlk geminin yola çıkışı bir umut işaretidir. Daha birçok geminin takip etmesi için birlikte çok çalışacağız. Yardımların Filistinlilere ulaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Dünya Merkez Mutfağı ise geminin bu sabah Larnaka Limanı'ndan ayrıldığını belirterek “Pirinç, un, baklagiller, konserve sebzeler ve proteinlerden oluşan yaklaşık 200 ton gıda gönderdik” dedi.